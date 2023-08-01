Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Arema FC Gagal Menang atas Persis Solo di Pekan Ke-5 Liga 1 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |00:07 WIB
Penyebab Arema FC Gagal Menang atas Persis Solo di Pekan Ke-5 Liga 1 2023-2024
Laga Persis Solo vs Arema FC. (Foto: Arema FC)
A
A
A

PENYEBAB Arema FC gagal menang atas Persis Solo di pekan ke-5 Liga 1 2023-2024 terungkap. Pelatih Arema FC, Joko Susilo, menyebut penyebab karena pemain Arema FC dalam kondisi tidak bugar kala berlaga.

Meski gagal menang, Joko Susilo tetap merasa bersyukur. Sebab, Arema FC tetap bisa meraih satu poin dari laga itu.

Persis Solo vs Arema FC

“Kami belum bisa ambil poin (penuh),” ujar Joko, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (1/8/2023).

“Tentu, ini hasil yang tidak kita inginkan, tapi bagaimana lagi kita juga kena penalti,” lanjutnya.

Ya, Arema FC gagal menang saat melawan Persis Solo di Stadion Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah pada Minggu 30 Juli 2023. Laga berakhir dengan skor imbang 1-1.

Halaman:
1 2
      
