HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemain Asing Persija Jakarta Maciej Gajos Tak Sabar Hadapi Persib Bandung di El Clasico Indonesia

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |03:00 WIB
Pemain Asing Persija Jakarta Maciej Gajos Tak Sabar Hadapi Persib Bandung di El Clasico Indonesia
Maciej Gajos mengaku tak sabar lakoni laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

PEMAIN asing Persija Jakarta Maciej Gajos tak sabar hadapi Persib Bandung di El Clasico Indonesia. Pemain asal Polandia tersebut berbicara soal duel abadi di antara kedua tim.

Persija Jakarta dan Persib Bandung termasuk sebagai dua tim terbesar di Indonesia. Tak hanya kualitas pemain, rivalitas antarsuporter pun ikut memanaskan persaingan dan Gajos mengaku sudah mendapatkan informasi soal ini.

Maciej Gajos

"Saya sudah berbicara dengan (Ondrej) Kudela dan dia mengatakan Perssib adalah rival terbesar Persija. Mungkin saya akana bermain (pada derbi itu) dalam satu atau setengah bulan lagi nanti," ucap Gajos di Nirwana Park, Sawangan, Depok, Rabu (26/7/2023).

Pertemuan pertama antara Persija dan Persib di Liga 1 2023-2024 akan dihelat pada 2 September 2023 mendatang. Macan Kemayoran – julukan Persija – berkesempatan menjadi tuan rumah lebih dulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

"Saya dengar juga semua stadion akan full seperti itu dan ini akan menjadi pertandingan yang besar buat Persija dan saya pun berharap Persija bisa main bagus," tutur Gajos.

