Gawang Persib Bandung Terlalu Mudah Dibobol, Luizinho Passos Tak Senang dengan Lini Pertahanan Pangeran Biru

BANDUNG – Pelatih kiper Persib Bandung, Luizinho Passos kecewa dengan lini pertahanan timnya di awal Liga 1 2023-2024. Sebab hingga memasuki pekan keempat, tim berjuluk Pangeran Biru itu tercatat sudah dijebol sebanyak 10 kali.

Gara-gara sering kebobolan dan kesulitan mencetak gol, Persib pun sejauh ini belum pernah menang. Persib hanya bisa meraih tiga hasil imbang dan satu kekalahan selama empat laga tersebut.

Buruknya pertahanan Persib itulah yang membuat Passos kesal. Ia mengaku tidak senang pertahanan Persib sangat mudah dibobol.

"Tentunya saya bicara kepada pemain hari ini (usai lawan PSM) dan saya setuju bahwa saya tidak suka dalam empat laga kami kebobolan 10 gol," ungkap Luizinho Passos, Kamis (27/7/2023).

Pelatih asal Brasil ini menilai kebobolan 10 gol itu, bukan hanya tidak baik bagi Persib. Namun juga bagi para kipernya, terutama Teja Paku Alam yang mendapatkan kepercayaan penuh dalam empat pertandingan tersebut.

"Kami harus lebih fokus, perlu lebih keras di pertandingan dan konsentrasi agar para kiper bisa membantu tim," sambung Passos.

Namun, Passos merasa sedikit tenang. Sebab jumlah 10 kali kebobolan itu tak hanya dialami Persib. Namun juga dialami peserta Liga 1 2023-2024 lainnya.