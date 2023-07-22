Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persita Tangerang vs Persija Jakarta, Thomas Doll Minta Macan Kemayoran Maksimalkan Gol dari Tendangan Bebas

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |02:18 WIB
Jelang Persita Tangerang vs Persija Jakarta, Thomas Doll Minta Macan Kemayoran Maksimalkan Gol dari Tendangan Bebas
Marko Simic kala bela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, terus mengevaluasi timnya demi mendulang hasil manis di laga demi laga ke depan, termasuk melawan Persita Tangerang vs Persija Jakarta pada akhir pekan ini. Jelang laga itu, Thomas Doll pun meminta Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- untuk bisa lebih memaksimalkan gol dari tendangan bebas.

Pasalnya, Persija Jakarta nihil mencetak gol dari tendangan bebas pada musim 2022-2023. Persija hanya berhasil menceploskan bola lewat skema set piece, namun tidak secara langsung.

Persija Jakarta

Penyebabnya, Persija jarang mendapat kesempatan emas untuk mencetak gol lewat tendangan bebas langsung. Hal ini pun jadi sorotan Thomas Doll.

Thomas Doll berharap timnya bisa lebih memaksimalkan gol dari tendangan bebas usai kedatangan gelandang asal Polandia, Maciej Gajos. Pasalnya, Gajos dikenal sebagai eksekutor dingin dalam tendangan bebas langsung.

Pemain berusia 32 tahun itu diketahui telah mencatatkan tujuh gol dari tendangan bebas langsung selama berkarier di Polandia. Selain Gajos, Doll juga mempunyai senjata rahasia bernama Syahrian Abimanyu.

“Tentu, kesempatan itu (mencetak gol langsung dari tendangan bebas) ada,” ujar Doll, dinukil dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (22/7/2023).

“Tapi, sebenarnya bukan Maciej saja yang mampu mencetak gol lewat tendangan bebas. (Syahrian) Abimanyu pun mempunyai kemampuan yang sama dan bisa mencetak gol dari tendangan bebas. Saya menginginkan mereka untuk mencetak gol (tendangan bebas),” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
