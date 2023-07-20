Gabung Bayern Munich, Kim Min-jae: FC Bayern Adalah Impian Setiap Pesepakbola

BAYERN Munich resmi merekrut Kim Min-jae pada bursa transfer musim panas 2023. Pemain asal Korea Selatan itu pun mempunyai harapan tinggi bersama Die Roten -julukan Bayern Munich.

Skuad asuhan Thomas Tuchel itu membeli Kim Min-jae dengan mahar sebesar 60 juta euro atau sekitar Rp1 triliun. Pemain berusia 26 tahun itu dilepas Napoli, setelah berperan besar dalam merengkuh gelar Liga Italia 2022-2023.

Penampilan apiknya bersama Il Partenopei -julukan Napoli- musim lalu membuat Die Roten terkesima. Kim Min-jae kemudian dikontrak Bayern Munich selama lima tahun, tepatnya hingga 30 Juni 2028.

Kim Min-jae mempunyai harapan besar setelah bergabung dengan Raksasa Liga Jerman tersebut. Mantan pemain Jeonbuk Hyundai itu mengatakan siap berkembang untuk meraih banyak trofi bersama Bayern Munich.

“FC Bayern adalah impian setiap pesepakbola. Saya sangat menantikan apa yang akan terjadi di Munich. Ini adalah awal yang baru bagi saya. Saya akan terus berkembang di sini,” kata Kim Min-jae mengutip dari laman resmi Bayern Muenchen, Kamis (20/7/2023).

“Dalam diskusi dengan klub, sejak awal sudah dijelaskan betapa tertariknya mereka pada saya. Tujuan pertama saya adalah memainkan banyak permainan. Selain itu, saya ingin memenangkan trofi sebanyak mungkin,” sambungnya.