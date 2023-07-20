Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gabung Bayern Munich, Kim Min-jae: FC Bayern Adalah Impian Setiap Pesepakbola

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |01:13 WIB
Gabung Bayern Munich, Kim Min-jae: FC Bayern Adalah Impian Setiap Pesepakbola
Kim Min-jae/Foto: Reuters
A
A
A

BAYERN Munich resmi merekrut Kim Min-jae pada bursa transfer musim panas 2023. Pemain asal Korea Selatan itu pun mempunyai harapan tinggi bersama Die Roten -julukan Bayern Munich.

Skuad asuhan Thomas Tuchel itu membeli Kim Min-jae dengan mahar sebesar 60 juta euro atau sekitar Rp1 triliun. Pemain berusia 26 tahun itu dilepas Napoli, setelah berperan besar dalam merengkuh gelar Liga Italia 2022-2023.

 Kim Min-jae

Penampilan apiknya bersama Il Partenopei -julukan Napoli- musim lalu membuat Die Roten terkesima. Kim Min-jae kemudian dikontrak Bayern Munich selama lima tahun, tepatnya hingga 30 Juni 2028.

Kim Min-jae mempunyai harapan besar setelah bergabung dengan Raksasa Liga Jerman tersebut. Mantan pemain Jeonbuk Hyundai itu mengatakan siap berkembang untuk meraih banyak trofi bersama Bayern Munich.

 BACA JUGA:

“FC Bayern adalah impian setiap pesepakbola. Saya sangat menantikan apa yang akan terjadi di Munich. Ini adalah awal yang baru bagi saya. Saya akan terus berkembang di sini,” kata Kim Min-jae mengutip dari laman resmi Bayern Muenchen, Kamis (20/7/2023).

“Dalam diskusi dengan klub, sejak awal sudah dijelaskan betapa tertariknya mereka pada saya. Tujuan pertama saya adalah memainkan banyak permainan. Selain itu, saya ingin memenangkan trofi sebanyak mungkin,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180618/arab_saudi_tolak_lionel_messi_main_di_liga_mereka_leomessi-jDB8_large.jpg
Penyebab Arab Saudi Tolak Lionel Messi Main di Liga-nya Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180452/cristiano_ronaldo_jr_resmi_debut_bersama_timnas_portugal_u_16_fabriziorom-X2Bl_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jr Resmi Debut di Timnas Portugal U-16, Tutup Pintu Negara Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180440/nathan_tjoe_a_on-QMv2_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Jay Idzes Bantu Sassuolo Menang atas Cagliari, Nathan Tjoe A-On Cetak Gol Perdana untuk Willem II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180407/inews_media_group_finis_ketiga_di_media_cup_2025-1e9t_large.jpg
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Media Cup 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638937/media-cup-2025-sukses-digelar-ada-andil-kolaborasi-dengan-zenzia-ihza-zcn.webp
Media Cup 2025 Sukses Digelar, Ada Andil Kolaborasi dengan Zenzia Ihza
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/14/janice_tjen_2.jpg
Janice Tjen Meledak di Chennai Open 2025! Tembus Ranking 67 Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement