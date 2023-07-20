Ditinggal Pergi Luis Milla, Daisuke Sato Minta Persib Bandung Fokus Tatap Pertandingan Kontra PSM Makassar

PEMAIN Persib Bandung Daisuke Sato meminta timnya tetap fokus menatap pertandingan lanjutan Liga 1 2023-2024. Meskipun saat ini Persib Bandung tengah ditinggal pelatihnya Luis Milla.

Meski kaget dengan keputusan sang pelatih, Daisuke Sato meminta tim tidak larut dalam rumor seputar kepergian Luis Milla. Pasalnya, dalam laga terdekat, Skuad Maung Bandung, julukan Persib, akan melawan PSM Makassar. Laga itu akan berlangsung di Stadion B.J Habibie, Pare-pare, Sabtu (22/7/2023).

Sato mengatakan cukup berat di tengah kompetisi harus kehilangan sosok pelatih itu. Namun, timnya harus tetap fokus menatap laga melawan PSM karena tidak akan mudah.

"Kami fokus pada pertandingan. Hanya itu yang bisa saya katakan sekarang. Kami harus fokus ke laga berikutnya," kata Sato dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (19/7/2023).

Pemain berdarah Jepang itu mengatakan timnya harus tetap solid apapun tantangannya saat ini. Hal itu agar Persib bisa meraih kemenangan perdana pada Liga 1 2023-2024 karena dalam tiga laga selalu imbang.

"Kami harus tetap bersama karena ini Persib. Kami hanya bisa berusaha melakukan yang terbaik, tetap bersama dan bertarung bersama sebagai tim," ujarnya.