HOME BOLA LIGA INDONESIA

Yaya Sunarya Sudah 5 Kali Ditinggal Pelatih di Persib Bandung, Terbaru Ditinggal Luis Milla

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |00:06 WIB
Yaya Sunarya Sudah 5 Kali Ditinggal Pelatih di Persib Bandung, Terbaru Ditinggal Luis Milla
Yaya Sunarya sudah 5 kali ditinggal pelatih Persib bandung/Foto: M. Ghani
A
A
A

PELATIH fisik Persib Bandung, Yaya Sunarya tak merasa terkejut dengan nasibnya bersama Maung Bandung setelah ditinggal Luis Milla. Pasalnya, pelatih asal Spanyol itu memutuskan mengundurkan diri.

Bagi Yaya Sunarya, kondisi ini bukan kali pertama dialami. Setidaknya sudah lima pelatih yang meninggalkannya selama dipercaya menangani Persib.

 Luis Milla

"Kalau buat saya sendiri situasi ini bukan hanya sekali ya. Berdasarkan pengalaman, ketika musim lalu Robert (Alberts) pun enggak ada. Lalu ada jeda Luis Milla engga ada yang akhirnya saya pegang tim," ungkap Yaya Sunarya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (17/7).

Sebelum itu, Yaya Sunarya yang kini dipercaya sebagai pelatih sementara Persib ditinggal juga oleh Djadjang Nurdjaman dan Miljan Radovic. Lalu pada musim 2003 ditinggal Juan Paez.

 BACA JUGA:

"Tentunya normal kita sedih dengan situasi ini, tapi bagaimanapun juga inilah kehidupan. Sama seperti kehidupan di luar sepak bola, kadang suka, duka, akan selalu ada. Begitupun kita, di latihan ini kita saling menguatkan, kita bersikap profesional,"

"Wajar misalnya ada hal yang berbeda karena tidak ada kehadiran coach dan temen-temennya. Tapi kita berusaha untuk menyingkapi itu dengan sikap dan attitude yang normal. Teman-teman juga siap melanjutkan aktivitas mereka sebagai pemain profesional," tegasnya.

Yaya Sunarya akui terkejut dengan keputusan Luis Milla. Sebab sebelum melawan Dewa United, pelatih asal Spanyol itu tidak menunjukan akan mundur dari Persib.

"Situasinya normal seperti biasa. Mungkin dia coba tetap fokus meski berat karena setelah kejadian itu baru bicara ini bicara itu, ternyata dia enggak bisa fokus," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
