HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Viral di Media Sosial, Lionel Messi Asyik Belanja Sendirian di Amerika Tanpa Dikerubungi Fans!

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |04:04 WIB
Viral di Media Sosial, Lionel Messi Asyik Belanja Sendirian di Amerika Tanpa Dikerubungi Fans!
Lionel Messi terlihat nyaman berbelanja di Amerika Serikat karena tak dikerubungi oleh fans. (Foto: Twitter/missh8ter)
A
A
A

VIRAL di media sosial, Lionel Messi asyik belanja sendirian di Amerika tanpa dikerubungi fans. Seperti yang diketahui, megabintang asal Argentina tersebut tak cukup membuat publik geger karena keputusannya memilih bergabung dengan Inter Miami daripada pulang kembali ke Barcelona.

Di lingkungan barunya, Messi rupanya bisa beradaptasi dengan cepat. Seperti keinginannya untuk menjauh dari sorotan global, Messi tampak melokal dengan pergi belanja tanpa keamanan tambahan.

Hal ini pun viral di media sosial, yang mana terlihat Lionel Messi belanja sendirian di Amerika tanpa dikerubungi fans.

Dilansir dari Marca, Selasa (18/7/2023) foto pemenang Piala Dunia 2022 tersebut yang tengah belanja di Publix, sebuah jaringan supermarket terbesar di Florida, tersebar di internet.

Dalam foto tersebut, Lionel Messi tampak mendorong sebuah troli yang penuh dengan barang-barang yang baru saja ia beli ke arah kasir. Tak banyak penggemar yang mengerumuni sang GOAT, hanya beberapa fans yang mendekatinya untuk meminta foto bersama.

Lionel Messi lakukan belanja tanpa kawalan di Amerika Serikat

Tak hanya Messi yang tampak seperti orang biasa, anak-anaknya pun demikian. Dalam sebuah foto yang diunggah akun Twitter @CrewsMat10, tampak anak-anak Messi tengah berlarian di supermarket tersebut.

“Lihat anak-anak Messi di belakang,: cuit akun twitter @CrewsMat10.

