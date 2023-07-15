Jelang Persija Jakarta vs Bhayangkara FC, Thomas Doll Senang Ondrej Kudela Mulai Latihan Penuh Lagi

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, merasa senang jelang melakoni laga kontra Bhayangkara FC dalam pekan ke-3 Liga 1 2023-2024. Pasalnya, sang bek andalan, Ondrej Kudela, semakin bugar dan sudah mulai berlatih penuh dengan tim.

Meski begitu, Doll belum bisa memastikan apakah bek asal Ceko itu bakal bisa dimainkan melawan Bhayangkara FC. Sebab, perkembangan kondisinya masih harus dipantau lebih lanjut sebelum pertandingan.

“Kami sangat senang sejak minggu lalu dia sudah bergabung bersama yang lainnya. Walaupun pada pekan kedua kemarin, dia belum bisa bermain dengan tim, kini kesempatan besar datang untuknya pada pekan ketiga,” kata Doll, dikutip dari laman resmi Persija, Sabtu (15/7/2023).

“Sekarang, saya akan lihat bagaimana perkembangannya karena hari ini pertama kali dia sudah mengikuti semua program latihan yang sama dengan lainnya,” tambahnya.