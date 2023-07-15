Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persija Jakarta vs Bhayangkara FC, Thomas Doll Senang Ondrej Kudela Mulai Latihan Penuh Lagi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |03:06 WIB
Jelang Persija Jakarta vs Bhayangkara FC, Thomas Doll Senang Ondrej Kudela Mulai Latihan Penuh Lagi
Ondrej Kudela kala berlatih bersama Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@kudy87)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, merasa senang jelang melakoni laga kontra Bhayangkara FC dalam pekan ke-3 Liga 1 2023-2024. Pasalnya, sang bek andalan, Ondrej Kudela, semakin bugar dan sudah mulai berlatih penuh dengan tim.

Meski begitu, Doll belum bisa memastikan apakah bek asal Ceko itu bakal bisa dimainkan melawan Bhayangkara FC. Sebab, perkembangan kondisinya masih harus dipantau lebih lanjut sebelum pertandingan.

Ondrej Kudela

“Kami sangat senang sejak minggu lalu dia sudah bergabung bersama yang lainnya. Walaupun pada pekan kedua kemarin, dia belum bisa bermain dengan tim, kini kesempatan besar datang untuknya pada pekan ketiga,” kata Doll, dikutip dari laman resmi Persija, Sabtu (15/7/2023).

“Sekarang, saya akan lihat bagaimana perkembangannya karena hari ini pertama kali dia sudah mengikuti semua program latihan yang sama dengan lainnya,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637641/pssi-kirim-sinyal-timnas-indonesia-fokus-ke-fifa-asean-cup-ketimbang-piala-aff-fgo.webp
PSSI Kirim Sinyal Timnas Indonesia Fokus ke FIFA ASEAN Cup Ketimbang Piala AFF
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2018/09/25/capello.jpg
Capello Bela Tudor, tapi Dorong Spalletti Jadi Pelatih Baru Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement