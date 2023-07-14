Persis Solo vs Borneo FC, Pesut Etam Siap Lanjutkan Catatan Positif

SAMARINDA – Pelatih Borneo FC Samarinda, Pieter Huistra, menatap penuh optimis laga kontra Persis Solo dalam pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Sebab, dia bertekad melanjutkan catatan positif Borneo FC.

Diketahui, Borneo FC belum terkalahkan di dua laga awal Liga 1 musim ini. Pertama, mereka menahan imbang Persik Kediri (1-1). Kemudian, Borneo FC menang atas Bali United (3-1).

Dalam laga terdekat, Borneo FC akan melawan Persis Solo pada pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Pertandingan itu akan berlangsung di di Stadion Manahan Solo, Sabtu 15 Juli 2023 malam WIB.

Pieter Huistra meyakini Borneo FC bisa menampilkan performa apik saat melawan Persis, meskipun dalam laga tandang. Dengan begitu, mereka Yakini bisa merebut poin di markas Persis.