Usai Ditahan Persib Bandung, Arema FC Fokus Perbaiki Transisi Permainan

MALANG – Pelatih Arema FC, Joko Susilo, mengatakan bahwa timnya kini sedang fokus memperbaiki transisi permainan. Hal itu dilakukan usai Arema FC ditahan imbang Persib Bandung di pekan ke-2 Liga 1 2023-2024.

Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Jumat 7 Juli 2023, Arema gagal merebut poin penuh. Mereka ditahan imbang Persib dengan skor 3-3.

Hasil itu membuat Persib belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir. Pada laga pertama, Arema FC ditekuk Dewa United (0-1).

Joko mengatakan timnya mempunyai masalah transisi permainan saat diimbang Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Sebab itu, pelatih berusia 52 tahun itu akan memfokuskan pelatihan pada transisi permainan menjelang berhadapan dengan Persik.

“Yang diperbaiki lebih ke transisi, terutama 3 gol yang terjadi saat melawan Persib, dari bertahan ke menyerang. Transisi menjadi fokus utama kita,” kata Joko, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (14/7/2023).