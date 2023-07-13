Hasil Piala AFF U-19 2023: Babak Kedua Baru Dimulai, Gawang Timnas Putri Indonesia Langsung Kebobolan

PALEMBANG – Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia U-19 langsung kebobolan ketika babak kedua baru berjalan. Gol keempat Thailand dicetak oleh Anaphon Amanpong dan membuat kedudukan kini menjadi 1-4 untuk ketertinggalan Timnas Putri Indonesia U-19.

Bermain di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Kamsi (13/7/2023), Timnas Putri Indonesia U-19 sejak awal laga harus bermain dengan 10 pemain. Hal itu karena kartu merah yang didapatkan kiper Fani Supriyanto.

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Putri Indonesia U-19 (3-2-4-1): Fani Supriyanto (GK), Helsya Maeisyaroh, Aulia Al Mabruroh, Nastasia Suci, Gea Yumanda, Claudia Scheunemann, Sheva Imut, Armelia Sava, Marsela Yuliana Awi, Siti Retno Sari, Mayzura Yusuf.

Cadangan: Ghadiza, Shesilia, Heselo, Armita, Ayunda, Azra, Ellen, Jasmine, Rana, Penila, Zaira, Zalta.

Pelatih: Rudy Eka Priyambada

Timnas Putri Thailand U-19: Chalisa; Parichat, Saranya, Supapron; Pichayatida, Thawanrat, Thanchanok, Achiraya; Nualanong, Anaphon, Chattaya.

(Rivan Nasri Rachman)