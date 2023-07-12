Melihat Keajaiban Asnawi Mangkualam yang Dimainkan Jeonnam Dragons di Menit Terakhir

MARI melihat keajaiban Asnawi Mangkualam yang berhasil hindarkan timnya dari kekalahan saat dimasukkan di menit terakhir. Ya, momen ajaib ini terjadi pada pertandingan pekan ke-20 K League 2 yang mempertemukan antara Jeonnam Dragons menghadapi Chungnam Asan.

Bermain di Stadion Yishunsin, Asan, Korea Selatan, Asnawi Mangkualam tidak diturunkan sejak awal. Hal ini lantas membuat Jeonnam Dragons tertinggal lebih dulu pada babak pertama setelah Kang Min-geu mencetak gol untuk Chungnam Asan pada menit ke-15.

Alih-alih menyamakan kedudukan, pada awal babak kedua Jeonnam Dragons kembali kebobolan. Tidak hanya sekali, Chungnam Asan bahkan membobol gawang tim Asnawi ini dua kali, yakni di menit ke-51 dan 63.

Setelah tertinggal 0-3, Jeonnam berusaha untuk memperkecil ketertinggal. Usaha mereka pun berbuah manis pada menit ke-67 setelah No Geon-Woo mencetak gol untuk Jeonnam Dragons.

Pada menit ke-86, Jeonnam kembali mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan melalui tendangan voli pemain asing mereka, Wanderson Ferreira atau Valdivia.

Mendekati pengujung laga, bek kanan sekaligus kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar akhirnya dimasukkan untuk menggantikan Leo Mikic.

Masuknya Asnawi ini menjadi kesempatan comebackk untuk dirinya setelah pada beberapa pertandingan terakhir dirinya sempat tersisihkan.

BACA JUGA:

Asnawi dimasukkan untuk menempati posisi naturalnya, yakni fullback kanan. Dengan begitu, Asnawi dapat memperkuat lini pertahanana Jeonnam Dragons sembari sesekali membantu penyerangan.

Masuknya Asnawi di menit akhir ini pun menjadi sebuah keajaiban. Tepat beberapa saat sebelum peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ditiupkan, Jeonnam Dragons kembali mencetak gol melalui Chu Sang-hun.