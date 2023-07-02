10 Pemain Abroad Ini Bisa Bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Main di Tottenham Hotspur

INILAH 10 pemain abroad yang bisa bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Salah satu di antaranya bermain untuk tim akademi Tottenham Hotspur.

Indonesia resmi ditunjuk oleh FIFA untuk menggantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Dengan penunjukkan ini, Indonesia dipastikan mendapat satu tiket untuk berlaga di ajang tersebut.

PSSI pun secara resmi menunjuk Bima Sakti untuk menangani Timnas U-17 yang akan tampil di Piala Dunia nanti. Sebagai tuan rumah, tentu Indonesia tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap.

Oleh karena itu, Bima Sakti perlu membentuk tim yang kuat dan solid agar bisa berbuat banyak. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh Coach Bima adalah dengan memanggil para pemain abroad di luar negeri.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut Okezone coba rangkum 10 pemain abroad yang bisa dipanggil Bima Sakti untuk membela Timnas U-17 di Piala Dunia 2023.

10. Madrid Augusta





Madrid Augusta disebut-sebut sebagai pemain asli Indonesia yang tengah menimba ilmu di tim youth AFC 34 di Belanda. Pemain berposisi bek dengan postur 173 cm ini juga dikabarkan pernah berlatih di akademi The ICEF Football di Prancis.

9. Staffan Qabiel Horito





Staffan Qabiel Horito adalah pemain asli Indonesia yang tengah menimba ilmu di akademi Sant Cugat di Spanyol. Pemain dengan postur 170 cm juga pernah mengikuti seleksi Timnas Indonesia U-16, namun gagal.

8. Mahesa Ekayanto





Mahesa Ekayanto merupakan pemain berpaspor ganda yang kini menimba ilmu di FC Dordrecht, Belanda. Dengan postur mencapai 182 cm, pemain berposisi bek ini tentu bisa membantu menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia U-17.