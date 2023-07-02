Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

10 Pemain Abroad Ini Bisa Bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Main di Tottenham Hotspur

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |06:02 WIB
10 Pemain Abroad Ini Bisa Bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Main di Tottenham Hotspur
Gabriel Han Willhoft-King, pemain keturunan Indonesia yang membela Tottenham Hotspur (Foto: Twitter/postecogniac)
A
A
A

INILAH 10 pemain abroad yang bisa bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Salah satu di antaranya bermain untuk tim akademi Tottenham Hotspur.

Indonesia resmi ditunjuk oleh FIFA untuk menggantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

 Piala Dunia U-17 2023

Dengan penunjukkan ini, Indonesia dipastikan mendapat satu tiket untuk berlaga di ajang tersebut.

PSSI pun secara resmi menunjuk Bima Sakti untuk menangani Timnas U-17 yang akan tampil di Piala Dunia nanti. Sebagai tuan rumah, tentu Indonesia tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap.

Oleh karena itu, Bima Sakti perlu membentuk tim yang kuat dan solid agar bisa berbuat banyak. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh Coach Bima adalah dengan memanggil para pemain abroad di luar negeri.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut Okezone coba rangkum 10 pemain abroad yang bisa dipanggil Bima Sakti untuk membela Timnas U-17 di Piala Dunia 2023.

10. Madrid Augusta

Madrid Augusta

Madrid Augusta disebut-sebut sebagai pemain asli Indonesia yang tengah menimba ilmu di tim youth AFC 34 di Belanda. Pemain berposisi bek dengan postur 173 cm ini juga dikabarkan pernah berlatih di akademi The ICEF Football di Prancis.

9. Staffan Qabiel Horito

Staffan Qabiel Horito

Staffan Qabiel Horito adalah pemain asli Indonesia yang tengah menimba ilmu di akademi Sant Cugat di Spanyol. Pemain dengan postur 170 cm juga pernah mengikuti seleksi Timnas Indonesia U-16, namun gagal.

8. Mahesa Ekayanto

Mahesa Ekayanto

Mahesa Ekayanto merupakan pemain berpaspor ganda yang kini menimba ilmu di FC Dordrecht, Belanda. Dengan postur mencapai 182 cm, pemain berposisi bek ini tentu bisa membantu menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia U-17.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/51/3173563/nova_arianto-THGx_large.jpg
Jelang Piala Dunia U-17 2025, Pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto Pamit dari Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/51/3172187/timnas_indonesia_u_17-xwYC_large.jpg
Jelang Piala Dunia U-17 2025, Nova Arianto Ungkap Perkembangan Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/51/3169799/timnas_indonesia_u_17-mrCI_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Makedonia Utara U-17 di Laga Uji Coba: Garuda Asia Kalah 0-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/51/3169789/timnas_indonesia_u_17-7lWX_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-17 vs Makedonia Utara U-17: Sengit, Garuda Asia Tertinggal 0-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/11/1632457/dipecat-ulsan-hd-shin-taeyong-merasa-pengalamannya-latih-timnas-indonesia-diremehkan-sbb.webp
Dipecat Ulsan HD, Shin Tae-yong Merasa Pengalamannya Latih Timnas Indonesia Diremehkan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/timnas_inggris.jpg
Inggris Tim Eropa Pertama Lolos Piala Dunia 2026, Ronaldo Cs Tertahan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement