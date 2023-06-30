Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Balik ke Persija Jakarta, Marko Simic Targetkan Capai Gol Ke-100 Bersama Macan Kemayoran

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |03:22 WIB
Balik ke Persija Jakarta, Marko Simic Targetkan Capai Gol Ke-100 Bersama Macan Kemayoran
Marko Simic resmi kembali ke Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA Marko Simic remi kembali berlabuh ke Persija Jakarta. Dia pun memasang target usai pulang ke Persija Jakarta, yakni mengincar gol ke-100.

Saat ini, Simic diketahui sudah mencatatkan total 98 gol bersama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Dia pun berambisi menggenapkan mencetak 100 gol bersama Macan Kemayoran. Pemain berusia 35 tahun itu yakin harapan itu akan terwujud dalam waktu dekat.

Marko Simic

"Saya hanya butuh dua gol lagi untuk meraih 100 gol bersama Persija di seluruh kompetisi yang saya jalani, termasuk liga dan turnamen lainnya,” ujar Simic, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (30/6/2023).

“Semoga saya bisa meraih 100 gol dalam waktu dekat, tentunya dengan bantuan semua orang yang ada di tim ini," lanjutnya.

"Saya hanya akan terus berdoa kepada Tuhan agar selalu terhindar dari cedera. Saya yakin dengan usaha penuh dan fokus hanya pada sepak bola, saya akan bisa mencetak lebih banyak gol,” jelas Simic.

Meski begitu, Simic juga tidak mau terlalu terburu-buru mewujudkan ambisinya. Top skor Liga 1 2018-2019 itu mengatakan ingin beradaptasi ulang dan membantu tim semaksimal mungkin.

"Pertama yang harus saya lakukan adalah beradaptasi dan membantu tim dengan usaha maksimal. Tentunya dengan membuat gol dan assist serta membantu Persija meraih kemenangan,” tutur Simic.

Halaman:
1 2
      
