Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Top dengan Lompatan Tertinggi di Dunia, Nomor 1 Hampir Tembus 3 Meter!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |02:15 WIB
5 Pesepakbola Top dengan Lompatan Tertinggi di Dunia, Nomor 1 Hampir Tembus 3 Meter!
Youssef En-Nesyri mencetak gol melalui tandukannya (Foto: Twitter/FIFAWorldCup)
A
A
A

INILAH 5 pesepakbola top dengan lompatan tertinggi di dunia. Tidak dapat dipungkiri memang jika permainan sepakbola di era modern tidak terbatas pada kemampuan untuk berlari dan menendang.

Setiap pemain sepakbola saat ini dituntut untuk bisa memanfaatkan seluruh tubuhnya dalam hal mencetak gol maupun mempertahankan gawang agar tidak kebobolan, seperti halnya sundulan kepala.

Elkan Baggott

Dalam urusan menyundul bola dengan kepala, setiap pemain dituntut harus bisa memenangkan duel-duel di udara. Meski begitu, duel udara bukanlah hal yang mudah. Perlu ada lompatan yang tinggi dan kuat untuk bisa memenangkan duel-duel dalam udara.

Tercatat, ada banyak pemain sepakbola yang memiliki lompatan spektakuler dengan tinggi yang luar biasa. Oleh karena itu, berikut Okezone rangkum 5 pesepakbola top dengan lompatan tertinggi di dunia sepanjang sejarah.

5. Victor Osimhen

Victor Osimhen

Pada Januari 2023, Victor Osimhen mencetak gol spektakuler ke gawang Spezia. Memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Spezia, Osimhen melakukan lompatan dengan tinggi mencapai 2,58 meter.

Gol ini kemudian membantu Napoli memenangkan laga dan memperkokoh posisi di puncak klasemen hingga pada akhirnya meraih Scudetto. Osimhen sendiri menyudahi mussim 2022-2023 dengan status top skor usai mencetak 26 gol untuk Napoli.

4. Fikayo Tomori

Fikayo Tomori

Fikayo Tomori memecahkan rekor lompatan tertinggi di Liga Italia pada pertandingan AC Milan menghadapi Juventus pada 2021. Pada laga itu, AC Milan mendapat tendangan bebas yang berujung pada umpan ke daerah kotak penalti Juventus.

Secara mengejutkan, Tomori melakukan lompatan luar biasa setinggi 2,61 meter. Berkat hal tersebut, Tomori membantu Milan mengalahkan Juventus dengan skor telak, 3-0.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175546/timnas_indonesia_vs_arab_saudi-so4R_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Tampil Melempem saat Kalah 2-3 dari Arab Saudi, Nomor 1 Sering Kehilangan Bola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172616/cassandre_davis_hampir_menggagalkan_pernikahan_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguezcasidavis-B5fF_large.jpg
5 Perempuan Supercantik yang Hampir Gagalkan Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez, Nomor 1 Nyaris Diberi Anak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172534/7_pemain_naturalisasi_tambahan_timnas_indonesia_ketimbang_saat_menang_2_0_atas_arab_saudi_pssi-87CI_large.jpg
7 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia ketimbang saat Menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Ole Romeny!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/51/3172408/9_pemain_timnas_indonesia_yang_mirip_artis_tanah_air_dan_dunia_kellran-TEer_large.jpg
9 Pemain Timnas Indonesia yang Mirip Artis Tanah Air dan Dunia, Nomor 1 Kesayangan Patrick Kluivert!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630811/jadwaldan-link-streaming-round-4-afc-asian-qualifiers-uea-vs-oman-timnas-indonesia-vs-irak-division-cyb.webp
JadwalÂ dan Link Streaming Round 4 AFC Asian Qualifiers: UEA vs Oman, Timnas Indonesia vs Irak diÂ VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/07/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert_2.jpg
Duet Rizky Ridho dan Justin Hubner Diturunkan Vs Irak? Kluivert Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement