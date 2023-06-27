5 Pesepakbola Top dengan Lompatan Tertinggi di Dunia, Nomor 1 Hampir Tembus 3 Meter!

INILAH 5 pesepakbola top dengan lompatan tertinggi di dunia. Tidak dapat dipungkiri memang jika permainan sepakbola di era modern tidak terbatas pada kemampuan untuk berlari dan menendang.

Setiap pemain sepakbola saat ini dituntut untuk bisa memanfaatkan seluruh tubuhnya dalam hal mencetak gol maupun mempertahankan gawang agar tidak kebobolan, seperti halnya sundulan kepala.

Dalam urusan menyundul bola dengan kepala, setiap pemain dituntut harus bisa memenangkan duel-duel di udara. Meski begitu, duel udara bukanlah hal yang mudah. Perlu ada lompatan yang tinggi dan kuat untuk bisa memenangkan duel-duel dalam udara.

Tercatat, ada banyak pemain sepakbola yang memiliki lompatan spektakuler dengan tinggi yang luar biasa. Oleh karena itu, berikut Okezone rangkum 5 pesepakbola top dengan lompatan tertinggi di dunia sepanjang sejarah.

5. Victor Osimhen





Pada Januari 2023, Victor Osimhen mencetak gol spektakuler ke gawang Spezia. Memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Spezia, Osimhen melakukan lompatan dengan tinggi mencapai 2,58 meter.

Gol ini kemudian membantu Napoli memenangkan laga dan memperkokoh posisi di puncak klasemen hingga pada akhirnya meraih Scudetto. Osimhen sendiri menyudahi mussim 2022-2023 dengan status top skor usai mencetak 26 gol untuk Napoli.

4. Fikayo Tomori





Fikayo Tomori memecahkan rekor lompatan tertinggi di Liga Italia pada pertandingan AC Milan menghadapi Juventus pada 2021. Pada laga itu, AC Milan mendapat tendangan bebas yang berujung pada umpan ke daerah kotak penalti Juventus.

Secara mengejutkan, Tomori melakukan lompatan luar biasa setinggi 2,61 meter. Berkat hal tersebut, Tomori membantu Milan mengalahkan Juventus dengan skor telak, 3-0.