Suporter Tim Tamu Dilarang Tur Tandang di Liga 1 2023-2024, Begini Reaksi Riko Simanjuntak

JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak, mengomentari larangan suporter tim tamu melakukan tur tandang pada Liga 1 2023-2024. Riko Simanjuntak pun menyayangkan hal tersebut.

Pasalnya, dukungan suporter saat bermain tandang akan membakar semangat para pemain. Apalagi, suporter kelompok Persija, yakni Jakmania, sangat fanatik.

Namun bagaimanapun juga, aturan tersebut tetap harus dipatuhi. Riko Simanjuntak pun mewajari keputusan tersebut.

“Memang diketahui baru-baru ini ada imbauan itu karena tahun-tahun politik berdasarkan saya baca. Tapi sepakbola seharusnya tidak hanya home (kandang) saja,” kata Riko kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, dikutip Sabtu (24/6/2023).

“Suporter itu membentuk saudara dengan away (bertandang), seharusnya dipertahankan. Kami saat main away ada suporter Jakmania, pasti menambah semangat karena tahu perjuangan mereka datang ke sana,” lanjutnya.

“Karena itu bakal membakar semangat kami para pemain. Bermain di Papua, Kalimantan, mereka hadir memberikan semangat, sangat berharga. Saya sangat menyayangkan (larangan suporter away),” jelas Riko.