Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Suporter Tim Tamu Dilarang Tur Tandang di Liga 1 2023-2024, Begini Reaksi Riko Simanjuntak

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |02:20 WIB
Suporter Tim Tamu Dilarang Tur Tandang di Liga 1 2023-2024, Begini Reaksi Riko Simanjuntak
Riko Simanjuntak kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak, mengomentari larangan suporter tim tamu melakukan tur tandang pada Liga 1 2023-2024. Riko Simanjuntak pun menyayangkan hal tersebut.

Pasalnya, dukungan suporter saat bermain tandang akan membakar semangat para pemain. Apalagi, suporter kelompok Persija, yakni Jakmania, sangat fanatik.

Riko Simanjuntak

Namun bagaimanapun juga, aturan tersebut tetap harus dipatuhi. Riko Simanjuntak pun mewajari keputusan tersebut.

“Memang diketahui baru-baru ini ada imbauan itu karena tahun-tahun politik berdasarkan saya baca. Tapi sepakbola seharusnya tidak hanya home (kandang) saja,” kata Riko kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, dikutip Sabtu (24/6/2023).

“Suporter itu membentuk saudara dengan away (bertandang), seharusnya dipertahankan. Kami saat main away ada suporter Jakmania, pasti menambah semangat karena tahu perjuangan mereka datang ke sana,” lanjutnya.

“Karena itu bakal membakar semangat kami para pemain. Bermain di Papua, Kalimantan, mereka hadir memberikan semangat, sangat berharga. Saya sangat menyayangkan (larangan suporter away),” jelas Riko.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629479/persiapan-timnas-indonesia-mepet-patrick-kluivert-tetap-pede-kami-siap-hadapi-tantangan-ehm.jpg
Persiapan Timnas Indonesia Mepet, Patrick Kluivert Tetap Pede: Kami Siap Hadapi Tantangan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement