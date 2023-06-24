Stefano Cugurra Punya Senjata Rahasia untuk Bali United Jelang Tampil di Liga 1 dan Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024

Stefano Cugurra siapkan senjata rahasia untuk Bali United jelang tampil di Liga 1 dan Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024 (Foto: Laman resmi Bali United)

PELATIH Bali United, Stefano Cugurra punya senjata rahasia untuk Serdadu Tridatu -julukan Bali United- jelang tampil di Liga 1 dan Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024. Senjata rahasia yang dimaksud di sini adalah sang gelandang serang, Kadek Agung.

Seperti diketahui, Kadek Agung sudah cukup lama menepi sejak mengalami cedera lutut pada akhir Liga 1 2022-2023. Pemain berusia 24 tahun itu harus melewatkan latihan dan sejumlah laga uji coba jelang Liga 1 musim depan.

Akan tetapi, saat ini Stefano Cugurra menyebut kondisi Kadek Agung terus membaik. Setelah menjalani tahapan operasi, pelatih yang akrab disapa Teco itu mengatakan jika Kadek Agung sudah kembali mengikuti latihan Bali United.

“Perkembangan Kadek sudah mulai bagus. Dia melewati tahapan operasi hingga menjalani terapi bersama fisioterapis untuk memperbaiki kondisi fisiknya. Kadek sudah latihan sama tim sejauh ini,” kata Teco dilansir dari laman resmi Bali United, Kamis (22/6/2023).

Lebih lanjut, Stefano Cugurra menjelaskan Kadek Agung sudah mengikuti laga uji coba tertutup Bali United. Dengan kondisi fisik yang terus membaik, Teco percaya pemain kelahiran Luwus, Bali itu bakal menjadi senjata rahsia saat Serdadu Tridatu tampil di dua kompetisi pada musim 2023-2024.