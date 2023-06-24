Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Stefano Cugurra Punya Senjata Rahasia untuk Bali United Jelang Tampil di Liga 1 dan Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |01:00 WIB
Stefano Cugurra Punya Senjata Rahasia untuk Bali United Jelang Tampil di Liga 1 dan Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024
Stefano Cugurra siapkan senjata rahasia untuk Bali United jelang tampil di Liga 1 dan Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024 (Foto: Laman resmi Bali United)
A
A
A

PELATIH Bali United, Stefano Cugurra punya senjata rahasia untuk Serdadu Tridatu -julukan Bali United- jelang tampil di Liga 1 dan Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024. Senjata rahasia yang dimaksud di sini adalah sang gelandang serang, Kadek Agung.

Seperti diketahui, Kadek Agung sudah cukup lama menepi sejak mengalami cedera lutut pada akhir Liga 1 2022-2023. Pemain berusia 24 tahun itu harus melewatkan latihan dan sejumlah laga uji coba jelang Liga 1 musim depan.

Stefano Cugurra

Akan tetapi, saat ini Stefano Cugurra menyebut kondisi Kadek Agung terus membaik. Setelah menjalani tahapan operasi, pelatih yang akrab disapa Teco itu mengatakan jika Kadek Agung sudah kembali mengikuti latihan Bali United.

“Perkembangan Kadek sudah mulai bagus. Dia melewati tahapan operasi hingga menjalani terapi bersama fisioterapis untuk memperbaiki kondisi fisiknya. Kadek sudah latihan sama tim sejauh ini,” kata Teco dilansir dari laman resmi Bali United, Kamis (22/6/2023).

Lebih lanjut, Stefano Cugurra menjelaskan Kadek Agung sudah mengikuti laga uji coba tertutup Bali United. Dengan kondisi fisik yang terus membaik, Teco percaya pemain kelahiran Luwus, Bali itu bakal menjadi senjata rahsia saat Serdadu Tridatu tampil di dua kompetisi pada musim 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629585/protes-soal-wasit-kuwait-ditolak-afc-sekjen-pssi-yunus-nusi-semoga-netral-xqi.jpg
Protes Soal Wasit Kuwait Ditolak AFC, Sekjen PSSI Yunus Nusi: Semoga Netral
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement