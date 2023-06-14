Erling Haaland Disebut Mampu Cetak 100 Gol per Minggu jika Bisa Lakukan Hal Ini!

Erling Haaland disebut bisa cetak 100 gol per minggu jika kedua kakinya memiliki kekuatan sama (Foto: Reuters)

ERLING Haaland disebut mampu cetak 100 gol per minggu. Hal itu dilontarkan oleh legenda Arsenal, Thierry Henry usai melihat pemain asal Norwegia itu menggila di musim 2022-2023.

Erling Haaland saat ini merupakan salah satu penyerang paling subur di kancah sepakbola Eropa. Pemain 22 tahun itu berhasil membukukan 52 gol dari semua kompetisi di musim pertamanya bersama Manchester City.

Dengan catatan itu, Haaland sukses menjadi top skor Liga Inggris (36 gol) dan Liga Champions (12 gol). Pemain berpaspor Norwegia itu juga berhasil mengantar The Citizen -julukan Manchester City- meraih treble winners musim ini.

Namun demikian, Henry mengatakan Haaland sejatinya belum mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Top skor sepanjang masa Arsenal itu mengatakan Haaland bisa saja mencetak 100 gol andai mengoptimalkan kedua kakinya.

"Jika (Erling) Haaland mulai menggunakan kaki kanannya dan melakukan penyelesaian akhir dengan kaki kanannya, seperti yang dia lakukan pada kaki kiri, itu sudah berakhir. Dia akan mencetak 100 gol per minggu!” kata Henry dilansir dari Goal Internasional.

Henry mengatakan, Haaland harus keluar dari zona nyamann untuk mencetak lebih banyak gol. Bahkan, Henry yakin Haaland mampu mengantar Manchester City merengkuh quadruple (empat gelar) jika keluar dari zona nyaman.