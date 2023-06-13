Luis Milla Ungkap Rencana Uji Coba Persib Bandung Jelang Liga 1 2023-2024: Ada 6 Laga Bertahap dari Level Rendah hingga Paling Sulit!

Persib Bandung gelar uji coba bertahap dari level terendah hingga paling sulit (Foto: Instagram/@persib)

LUIS Milla ungkap rencana uji coba Persib Bandung jelang Liga 1 2023-2024. Rencananya ada enam laga uji coba yang dilakukan secara bertahap, mulai level terendah hingga yang paling sulit.

"Enam pertandingan itu dimulai dari level rendah dulu, lalu ke medium dan nanti ke level lebih sulit," kata Luis Milla.

Sejauh ini, Persib Bandung sudah menjalani uji coba pertama. Tim yang dihadapi adalah Persib Bandung U-21.

Di laga itu, Maung Bandung (julukan Persib Bandung) sukses membungkus kemenangan. David Da Silva dkk unggul tiga gol tanpa balas lawan juniornya.

Setelah itu, Persib Bandung direncanakan akan menghadapi tim dari Liga 3. Tim sesama peserta Liga 1 pun menjadi incaran ke depannya.

"Intinya kita ingin ide kita ini bisa diserap pemain. Sehingga konsep atau cara bermain di preseason dilakukan karena preseason bagi pelatih sangat penting," tegasnya.