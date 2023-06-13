Luis Milla Ungkap Alasan Datangkan Alberto Rodriguez Martin ke Persib Bandung

PELATIH Persib Bandung, Luis Milla memberikan alasan di balik transfer bek asal Spanyol, Alberto Rodriguez Martin. Juru taktik asal Spanyol itu mengatakan kehadiran Alberto Rodriguez Martin bertujuan untuk membuat pertahanan Persib Bandung lebih kukuh lagi di Liga 1 2023-2024.

"Kami butuh dan ingin membenahi posisi tersebut," ungkap Luis Milla di markas Persib Bandung.

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu membenarkan Alberto Rodriguez Martin sebelumnya bermain di kasta kedua Liga Spanyol. Ia membela Club Deportivo Lugo.

Sebab demikian, Luis Milla yakin pengalamannya itu bisa dibagikan ke pemain Persib Bandung lainnya. Selain itu, Alberto Rodriguez Martin memang bermain dengan sangat baik.

"Dia bermain sebanyak 33 kali dan mencetak tiga gol, itu jumlah yang sangat bagus," katanya.

Lanjut Luis Milla, Alberto Rodriguez Martin merupakan bek tengah dengan tinggi badan 191cm. Tak hanya itu, Alberto Rodriguez Martin dinilai punya kecepatan yang baik dalam antisipasi bola.