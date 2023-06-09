Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Siap Dukung Timnas Indonesia Hadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023, Suporter Skuad Garuda: Insya Allah Nonton Langsung di GBT!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |00:06 WIB
Siap Dukung Timnas Indonesia Hadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023, Suporter Skuad Garuda: Insya Allah Nonton Langsung di GBT!
Timnas Indonesia bakal dapat dukungan banyak dari suporter saat hadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo (Foto: Instagram/@pssi)




SIAP dukung Timnas Indonesia hadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023, suporter skuad Garuda upayakan nonton langsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya. Hal itu diketahui setelah para suporter melihat langsung latihan Timnas Indonesia di lapangan Thor, Surabaya jelang laga tersebut.

Muhammad Saiful salah satu pendukung Timnas Indonesia mengaku tak sabar menyaksikan secara langsung permainan asuha Shin Tae-yong tersebut. Dirinya pun menyatakan siap memberi dukungan secara langsung kepada Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia

"Insya Allah, semoga saya dapat tiketnya dan mau nonton langsung di GBT dan semoga Timnas Indonesia bisa memenangkan laga besok," tuturnya dikutip dari ANTARA.

Selain Saiful, ada juga warga asal Sidoarjo, Reza, yang juga datang langsung ke lapangan Thor. Ia mengatakan sangat mendukung Timnas Indonesia menang, terutama kepada idolaya Sandy Walsh.

"Saya sudah datang ke lapangan dari sore buat lihat Timnas latihan. Saya mau minta foto dan tanda tangan Sandy Walsh. Saya juga sudah cari-cari informasi tentang Sandy Walsh," katanya.

Timnas Indonesia sendiri sudah menggelar pemusatan latihan (TC) sejak Senin, 5 Juni 2023 silam. TC itu bertujuan untuk persiapan FIFA Matchday Juni 2023, yang salah satu melawan Palestina

Halaman:
1 2
      
