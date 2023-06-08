Terpilih Jadi Pemain Terbaik Afrika di Liga Spanyol 2022-2023, Samuel Chukwueze Senang Bukan Main!

SAMUEL Chukwueze terpilih jadi pemain terbaik Afrika di Liga Spanyol 2022-2023. Pemain Villarreal itu pun mengaku senang bukan main atas pencapaian tersebut.

“Saya merasa sangat senang memenangkan penghargaan ini,” kata Chukwueze dikutip rilis resmi LaLiga.

Chukwueze pun berterima kasih kepada rekannya di Villarreal yang turut menunjang penampilannya. Terlebih bagi pelatih Villarreal, Quique Setien.

“Saya telah bekerja sangat keras musim ini, tetapi saya ingin berterima kasih kepada rekan satu tim saya. Tanpa mereka, ini tidak akan mungkin bagi saya dan pelatih Quique Setien juga. Ketika pelatih percaya pada Anda, dan memberi Anda kepercayaan diri untuk bermain dan bersenang-senang, itu benar-benar memotivasi Anda,” timpalnya.

Chukwueze jadi pemain terbaik Afrika di Liga Spanyol 2022-2023 setelah dipilih ribuan penggemar dan jurnalis sepakbola top Afrika. Bersama Villarreal, bintang Nigeria itu berhasil membukukan 13 gol dan memberikan 11 assist di semua kompetisi.

Pemain 24 tahun itu juga turut membantu Villarreal finis kelima di klasemen akhir Liga Spanyol 2022-2023. Capaian itu membuat Si Kapal Selam Kuning (julukan Villarreal) memastikan tiket Liga Eropa musim depan.