LIGA SPANYOL

Antiklimaks di Akhir Musim, Carlo Ancelotti Yakin Real Madrid Berjaya Lagi Musim Depan

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |04:02 WIB
Antiklimaks di Akhir Musim, Carlo Ancelotti Yakin Real Madrid Berjaya Lagi Musim Depan
Carlo Ancelotti tatap musim depan dengan kepercayaan diri (Foto: REUTERS)
A
A
A

ANTIKLIMAKS di akhir musim, Carlo Ancelotti yakin Real Madrid berjaya lagi di musim depan. Los Blancos – julukan Real Madrid – harus puas dengan hanya finis kedua di klasemen akhir Liga Spanyol 2022-2023.

Real Madrid mengakhiri musim dengan raihan 78 poin, tertinggal 10 poin dari sang rival utama, Barcelona, yang sukses menjadi juara. Ini tentunya menjadi kekecewaan, terutama karena Real Madrid juga gagal meraih gelar juara di Liga Champions.

Real Madrid 

Carlo Ancelotti mengatakan bahwa musim ini berjalan dengan baik untuknya, meskipun gagal meraih gelar-gelar besar. Namun, dia yakin bahwa musim depan akan berjalan dengan lebih baik lagi.

“Musim ini bagus dan saya yakin tahun depan akan lebih baik. Sekarang kami akan kembali pada 10 Juli dengan lebih banyak motivasi, antusiasme, dan keinginan,” kata Ancelotti, sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (5/6/2023).

"Besok saya akan berpikir bahwa saya perlu istirahat. Ini musim yang sangat panjang karena memotivasi dan mempersiapkan tim setiap tiga hari sangat menantang. Saya tidak tidur nyenyak pada hari pertandingan dan itu sangat lama. Klub berada di tangan yang tepat dan kami telah membicarakan tentang apa yang perlu dilakukan,” tutur mantan pelatih AC Milan itu.

Halaman:
1 2
      
