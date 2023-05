PESEPAKBOLA Indonesia, Sandy Walsh, resmi melamar sang kekasih, Aislinn Konig, pada Minggu 28 Mei 2023. Momen ini pun mencuri perhatian netizen. Banyak netizen yang penasaran berapa banyak darah keturunan yang akan mengalir jika pasangan ini memiliki anak nantinya.

Sebagaimana diketahui, Sandy Walsh bukan hanya beradarah Indonesia. Dia juga memiliki keturunan dari Swiss, Irlandia, hingga Belanda.

Tak kalah banyak dari Sandy Walsh, kekasihnya, Aislinn Konig, juga punya banyak memiliki darah keturunan. Dia disebut-sebut memiliki keturunan Kanada, China, dan Austria.

“Couple ngeri, berapa darah keturunan coba. Anw, congratulations for both of you,” tulis akun @endah***.

“Banyak, Swiss, Belanda, Kanada, China, Austria, Indonesia, Irlandia. Swiss-Irlandia dari keluarga bapaknya Sandy, Belanda-Indonesia dari keluarga Ibunya Sandy. Kanada-China-Austria dari keluarganya Ace Konig,” timpal akun @irham***.

“Ini entar anaknya sampai bingung pilih kewarganegaraan saking banyaknya pilihan,” tulis akun @Ifi***.

Terlepas dari itu, Sandy Walsh dan Aislinn Konig mendapat banyak ucapan selamat setelah resmi melamar sang tambatan hati. Momen lamaran itu sendiri dilakukan Sandy Walsh kala berlibur dengan sang kekasih di Budva, Montenegro. Sandy Walsh membagikan momen bahagia itu dalam unggahan di Instagram. Dia mengunggah foto Aislinn Konig yang tengah memamerkan cincin dari Sandy Walsh dengan raut wajah begitu bahagia. BACA JUGA: Sandy Walsh Segera Pulang Kampung ke Surabaya Jelang Timnas Indonesia vs Argentina Aislinn Konig sendiri juga diketahui merupakan seorang atlet. Dia merupakan seorang pebasket Timnas Kanada. Aislinn Konig dikabarkan sudah menjalin asmara dengan Sandy Walsh sejak 2021.

