MEGABINTANG asal Argentina, Lionel Messi, raih penghargaan Laureus World Sportsman of the Year 2023. Legenda Barcelona dan superstar Paris Saint-Germain (PSG) itu dinobatkan sebagai Laureus World Sportsman of the Year alias olahragawan pria terbaik di dunia 2023 di ajang Laureus World Sports Awards 2023.

Ajang tersebut berlangsung di Paris, Prancis, Senin (8/5/2023) malam waktu setempat atau dini hari WIB. Laureus World Sports Awards sendiri adalah ajang penghargaan tahunan untuk memberikan apresiasi terhadap individu dan tim dari dunia olahraga bersama dengan prestasi olahraga sepanjang tahun.

Sejatinya, Laureus World Sports Awards telah digelar sejak 2000 silam. Olahragawan legendaris seperti Roger Federer, Rafael Nadal, Michael Schumacher, dan Usain Bolt, di antara lain telah memenangkan penghargaan tersebut lebih dulu.

La Pulga -julukan Lionel Messi- sendiri pernah dinobatkan sebagai Sportsman of the Year 2020, bersama dengan Lewis Hamilton. Kini, setelah memenangkan Piala Dunia FIFA 2022 bersama Argentina di Qatar, megabintang 35 tahun itu sekali lagi dianugerahi gelar Laureus World Sportsman of the Year untuk tahun 2023.

Edisi kali ini, kategori Laureus World Sportsman of the Year 2023 ada tiga nominator yakni Armand Mondo Duplantis, Lionel Messi, dan Rafael Nadal. Berkat penampilan apiknya yang membawa Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022, La Pulga pun terpilih mengungguli dua nominator di atas.

Selepas meraih penghargaan Laureus World Sportsman of the Year 2023, Lionel Messi mengaku dirinya lebih banyak mendapatkan kesuksesan saat berseragam Barcelona. Selain itu, legenda Barcelona dan superstar PSG tersebut tak melupakan keberhasilannya dengan La Albiceleste -julukan Timnas Argentina. "Saya meraih banyak kesuksesan di Barcelona, โ€‹โ€‹tetapi saya masih memiliki duri dengan tim Argentina, tetapi saya berhasil," ungkap Lionel Messi setelah menerima penghargaan tersebut, dikutip dari Barca Universal. BACA JUGA: Hukuman Dicabut, Lionel Messi Terlihat di Sesi Latihan PSG Lagi Dengan pernyataan tersebut, Lionel Messi mengindikasikan seolah ingin kembali ke Barcelona musim panas ini. Lantas, akankah hal itu akan terjadi? Menarik untuk dinantikan.

