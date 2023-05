JADWAL Black Steel FC vs Pahang Rangers FC di semifinal AFF Futsal Club Championship 2023 akan diulas Okezone di artikel ini. Laga tersebut bakal dimainkan di Terminal Hall 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand, pada Jumat (5/5/2023) pukul 14.30 WIB dan disiarkan secara live streaming di RCTI+.

Black Steel FC merupakan wakil Indonesia yang lolos ke semifinal AFF Futsal Club Championship 2023. Kepastian tersebut didapat Black Steel FC usai menjadi juara Grup B AFF Futsal Club Championship 2023.

Pada babak penyisihan Grup B AFF Futsal Club Championship 2023, Black Steel FC meraih hasil yang sempurna. Klub futsal asal Manokwari, Papua, itu menyapu bersih dua laga dengan kemenangan dengan skor besar atas Football Victoria (Australia) dan Thai Son Nam (Vietnam).

Dengan begitu, Black Steel FC mengumpulkan 6 poin dari 2 laga sekaligus menjadi juara Grup B AFF Futsal Club Championship 2023. Evan Soumilena cs pun berhak tampil di semifinal turnamen antar klub futsal se-Asia Tenggara itu.

Pada partai semifinal AFF Futsal Club Championship 2023 nanti, Black Steel FC akan melawan tim futsal Malaysia, Pahang Rangers. Pertandingan ini bakal disuguhkan di Terminal Hall 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand, pada hari ini, Jumat 5 Mei 2023 pukul 14.30 WIB.

Sementara itu, Pahang Rangers lolos ke semifinal usai finis di posisi kedua Grup A AFF Futsal Club Championship 2023 dengan koleksi 3 poin. Pahang Rangers memastikan tiket semifinal setelah mengalahkan wakil Myanmar, Victoria University College 4-3 pada laga terakhir Grup A di Terminal 21 Hall Korat, Rabu 3 Mei 2023.

Pada AFF Futsal Club Championship 2023, Black Steel FC difavoritkan lolos ke final bahkan menjadi juara. Pasalnya, performa Evan Soumilena cs di fase grup sangat meyakinkan dengan mencetak 9 gol dari 2 laga dan hanya kebobolan 1 gol.

Sebagai tambahan informasi, setelah laga Black Steel FC vs Pahang Rangers FC, akan dilanjutkan laga semifinal AFF Futsal Club Championship 2023 lainnya antara Hongyen Thakam vs Thai Son Nam. Laga Hongyen Thakam vs Thai Son Nam ini dijadwalkan berlangsung pukul 17.00 WIB.

Berikut Jadwal Black Steel FC vs Pahang Rangers FC di Semifinal AFF Futsal Club Championship 2023:

Jumat, 5 Mei 2023 pukul 14.30 WIB live streaming di RCTI+