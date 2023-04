LINK live streaming Timnas Thailand U-22 vs Timnas Singapura U-22 di SEA Games 2023 dapat Anda saksikan di RCTI+. Laga tersebut merupakan pertandingan perdana Grup B kedua tim, yang mana akan berlangsung di Stadion Visakha, Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu (30/4/2023) pukul 16.00 WIB.

Setelah Grup A memainkan laga perdananya, maka kini giliran Grup B yang akan beraksi. Grup B sendiri berisikan tim-tim kuat, seperti Thailand, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan satu tim menyempil, yakni Laos.

Karena diisi tim-tim kuat, wajar jika Grup B disebut grup neraka di cabang olahraga (cabor) sepakbola putra SEA Games 2023. Ada banyak pertandingan menarik yang akan tersaji dan salah satunya adalah pertemuan Thailand vs Singapura.

Tentu secara di atas kertas, Timnas Thailand U-22 akan diunggulkan ketimbang Singapura. Apalagi komposisi pemain Thailand U-22 pun terlihat lebih kuat, terlebih dengan adanya dua pemain abroad yang mereka panggil.

Kendati demikian, Singapura U-22 tetap tak bisa dianggap remeh. Singapura U-22 bisa memberikan kejutan dan menghalangi Thailand yang dikenal sebagai jagoannya di cabor sepakbola putra SEA Games.

Tercatat Thailand sudah mengoleksi 16 medali emas, 5 perak, dan 5 perunggu. Sementara Singapura justru belum pernah meraih medali emas di cabor sepakbola putra.

Hasil terbaik Singapura hanya tiga kali meraih medali perak dan tujuh perunggu. Sehingga, amat wajar jika Thailand U-22 pada akhirnya dijagokan untuk menang atas Singapura.

Selain laga Thailand vs Singapura, pada hari ini juga ada pertandingan Grup B lainnya yang mempertemukan Vietnam vs Laos. Laga tersebut akan dimainkan di stadion yang sama dengan pertandingan Thailand vs Singapura.

Untuk menyaksikan kedua pertandingan itu, Anda bisa menontonnya secara live streaming di RCTI+.