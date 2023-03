KISAH pilu Jose Kleberson, pemain asal Brasil yang akrab dengan Ronaldinho, tapi dikhianati saat gabung Manchester United akan diulas oleh Okezone pada artikel ini. Manchester United merupakan klub besar asal Inggris yang penuh prestasi dengan sejarah yang panjang.

Sebagai klub besar, Manchester United selalu berusaha mendatangkan pemain-pemain terbaik untuk dapat menghiasi skuadnya. Setiap tahun, Man United selalu berburu pemain terbaik untuk memenangkan gelar, termasuk juga pada 2003.

Pada 2003, Manchester United yang masih diasuh oleh Sir Alex Ferguson sejatinya telah banyak dihuni pemain terbaik masa itu. Sebut saja Roy Carroll, Gary Neville, Paul Scholes, Roy Keane, dan lain sebagainya bernaung di skuad Setan Merah -julukan Man United.

Namun, Man United masih berusaha memperkuat kedalaman skuadnya dengan mengincar dua pemain asal Brasil, yakni Jose Kleberson Pereira dan Ronaldinho. Sayangnya, hanya Kleberson yang berhasil boyong ke Old Trafford, sedangkan Ronaldinho justru jatuh ke pelukan klub Spanyol, Barcelona.

Usut punya usut, ternyata ada kisah menarik di balik kedatangan Kleberson. Ada aksi pembohongan dan pengkhianatan yang dilakukan Ronaldinho kepada Kleberson.

Ya, Kleberson dan Ronaldinho adalah dua pemain yang sama-sama berasal dari Brasil. Keduanya mulai bersama ketika memperkuat Timnas Brasil di laga persahabatan menghadapi Bolivia dan Islandia.

Penampilan apik Kleberson membuat, Luiz Felipe Scolarri selaku pelatih Brasil kala itu turut membawanya ke Piala Dunia 2002 yang digelar di Jepang dan Korea Selatan. Kleberson dan Ronaldinho pun berhasil membawa Tim Samba meraih trofi Piala Dunia ke-5 mereka.

Keberhasilan Kleberson dan Brasil pun membuat banyak klub Eropa berminat untuk meminangnya. Salah satu yang paling dekat dengan Kleberson adalah Leeds United.

Sayangnya, Leeds gagal mendapat tanda tangan Kleberson. Pasalnya, Kleberson tidak dapat meninggalkan Brasil tanpa pacarnya yang belum bisa ia nikahi hingga ulang tahun ke-16.

Kegagalan Leeds akhirnya dimanfaatkan oleh Manchester United setahun berselang. Man United pun akhirnya memboyong Kleberson ke Old Trafford dengan harga hanya 6,5 juta poundsterling.

Namun, kepindahan Kleberson ini merupakan hasil dari kebohongan yang Ronaldinho lakukan kepadanya. Ronaldinho berkata bahwa dirinya akan bergabung bersama Man United.

Hal itulah yang membuat Kleberson mantap bergabung dengan klub asal Manchester itu. Akan tetapi, setelah Kleberson sudah tanda tangan kontrak dengan Man United, Ronaldinho justru menandatangani kontrak bersama Barcelona.

"Ada dua klub yang tertarik kepada saya, yakni Leeds dan Manchester United. Itu adalah pilihan yang mudah, namun ada cerita lucu soal itu," ujar Kleberson pada majalah Four Four Two.

"Saya mengingatnya dengan jelas. Saya sedang bersama agen atau saudaranya, Assis. Ronaldinho berkata, 'Mereka (Manchester United) ingin memboyong kita berdua,' saya bilang, 'OK ayolah kalau begitu!'" sambungnya.

"Saya senang dia akan datang bersama saya. Saya lalu kembali ke Brasil dan bernegosiasi dengan Man United,” ungkapnta.

"Tapi kemudian, Ronaldinho membohongi saya dan pergi bermain di Barcelona! Dia mengirim saya ke Manchester. Itulah lelucon kami hingga sat ini. Dia sadar kalau dirinya sedang berhutang kepada saya,” jelas Kleberson.

Kleberson pun akhirnya bermain dua musim bersama Manchester United, sebelum akhirnya memutuskan pindah ke Besiktas pada 2005. Total, Kleberson mencatatkan penampilan sebanyak 20 KALI dengan mencetak dua gol.

Kleberson pun memutuskan pensiun pada 2016. Saat ini, dirinya melanjutkan karier sebagai seorang pelatih di Philadelphia Union yang berlaga di Major League Soccer sejak 2017.

Itulah kisah pilu Jose Kleberson, pemain asal Brasil yang akrab dengan Ronaldinho tapi dikhianati saat gabung Manchester United.