PREDIKSI skor Manchester United vs West Ham United di Piala FA 2022-2023 akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Pertandingan Manchester United vs West Ham United bakal dilangsungkan di Old Trafford, pada Kamis 2 Maret 2023 pukul 02.45 WIB.

Setan Merah –julukan Manchester United- akan menjamu The Hammers –julukan West Ham United- pada putaran ke-5 Piala FA 2022-2023. Pada pertandingan kali ini, pelatih Manchester United, Erik ten Hag, memiliki misi untuk menjaga asa menyabet gelar juara keduanya sejak berada di Old Trafford.

Seperti diktahui, Erik ten Hag baru saja sukses mempersembahkan gelar pertmanya untuk Manchester United, yakni trofi Piala Liga Inggris 2022-2023. Juru taktik asal Belanda itu sekaligus mengakhiri puasa gelar The Red Devils setelah terakhir kalinya jadi kampiun Liga Eropa 2016-2017.

Kepastian Manchester United merebut trofi Piala Liga Inggris 2022-2023 usai mengalahkan Newcastle United 2-0 di final, Minggu 26 Februari 2023, dengan skor 2-0. Memenangkan Piala Liga Inggris 2022-2023 adalah pencapaian yang luar biasa bagi Erik ten Hag dan timnya.

Transformasi Manchester United di bawah Erik ten Hag sangat mengesankan dan rasa percaya diri telah kembali ke Old Trafford. Setan Merah berada di jalur yang benar setelah memiliki pelatih dan sekumpulan pemain yang solid.

Namun jelang menghadapi The Hammers, Erik ten Hag enggan Manchester United terlena setelah jadi juara Piala Liga Inggris 2022-2023. Juru taktik berkepala plontos itu kembali fokus untuk menatap perjalanan untuk meraih gelar keduanya, yakni Piala FA 2022-2023.

“Tentu kemarin para pemain masih semangat, dan mereka harus merayakan momentum ini. Tetapi, itu adalah hari kemarin. Setelah kami lebih tenang, kami kembali bekerja” ungkap Erik ten Hag, dilansir dari laman resmi Man United, Rabu (1/3/2023).

Sebagai informasi, Manchester United setidaknya masih memiliki kans untuk meraih tiga gelar lagi di musim 2022-2023. Ketiga gelar yang bisa disabet tim besutan Erik ten Hag itu yakni Piala FA, Liga Eropa, dan Liga Inggris 2022-2023.

Sementara itu, West Ham United baru saja menghentikan rekor tiga pertandingan tanpa kemenangan dengan mengalahkan Nottingham Forest 4-0 di Stadion London pada laga terakhirnya. Kemenangan itu membantu The Hammers membuat jarak dua poin dari zona degradasi. The Hammers kalah 0-1 dari Manchester United di Old Trafford pada pertandingan Liga Inggris awal musim ini. Mereka akan berusaha membalas kekalahan itu. Namun, Manchester United lebih superior atas West Ham dalam lima pertemuan terakhir dengan mencatat 4 kali menang dan 1 kali kalah. Berikut Prediksi Skor Manchester United vs West Ham United: Okezone: Manchester United 3-0 West Ham United Sportsmole: Manchester United 2-0 West Ham United Sportskeeda: Manchester United 3-1 West Ham United Berikut 5 Penampilan Terakhir Manchester United: 12 Februari 2023 – Leeds United 0-2 Manchester United (Liga Inggris) 17 Februari 2023 – Barcelona 2-2 Manchester United (Liga Eropa) 19 Februari 2023 – Manchester United 3-0 Leicester City (Liga Inggris) 24 Februari 2023 – Manchester United 2-1 Barcelona (Liga Eropa) 26 Februari 2023 – Manchester United 2-0 Newcastle (Piala Liga Inggris) Berikut 5 Penampilan Terakhir West Ham United: 31 Januari 2023 – Derby County 0-2 West Ham United (Piala FA) 5 Februari 2023 - Newcastle United 1-1 West Ham (Liga Inggris) 11 Februari 2023 - West Ham United 1-1 Chelsea (Liga Inggris) 19 Februari 2023 - Tottenham 2-0 West Ham United (Liga Inggris) 25 Februari 2023 - West Ham United 4-0 Nottingham Forest (Liga Inggris) Berikut 5 Pertemuan Terakhir Manchester United vs West Ham United: 30 Oktober 2022 – Manchester United 1-0 West Ham United (Liga Inggris) 22 Januari 2022 – Manchester United 1-0 West Ham United (Liga Inggris) 23 September 2021 – Manchester United 0-1 West Ham United (Piala Liga Inggris) 19 September 2021 West Ham United 1-2 Manchester United (Liga Inggris) 15 Maret 2021 Manchester United 1-0 West Ham United (Liga Inggris) Berikut Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs West Ham United: Manchester United XI (4-2-3-1): David De Gea; Malacia, Martinez, Varane, Wan-Bissaka; Fred, Casemiro; Rashford, Fernandes, Garnacho; Weghorst. Pelatih: Erik ten Hag West Ham United XI (3-5-2): Areola; Aguerd, Zouma, Ogbonna; Emerson, Soucek, Rice, Downes, Johnson; Antonio, Bowen. Pelatih: David Moyes