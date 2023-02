JADWAL lengkap The Best FIFA Football Awards 2022 yang digelar Selasa 28 Februari 2023 dini hari WIB akan diulas Okezone dalam artikel ini. Pada FIFA The Best 2022 kali ini, apakah Lionel Messi atau Karim Benzema yang menjadi pemain terbaik?

Penghargaan The Best FIFA Football Awards 2022 berlangsung di Paris pada Selasa 28 Februari 2023 dini hari WIB. Untuk pertama kalinya sejak Januari 2020, para tamu undangan dapat menghadiri acara tersebut secara langsung setelah sebelumnya dilakukan secara virtual (karena pandemi Covid-19).

(Lionel Messi dan Kylian Mbappe, calon pemain terbaik FIFA 2022)

Ajang The Best FIFA Football Awards 2022 akan dimulai pukul 01.00 WIB sampai dengan selesai. Pada penghargaan The Best FIFA Football Awards 2022 terdapat beberapa kategori yang sangat ditunggu-tunggu pencinta sepakbola dunia, salah satunya kategori Pemain Pria Terbaik FIFA 2022.

Pada nominasi tersebut, ada tiga megabintang yakni Karim Benzema (Real Madrid/Prancis), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Prancis), dan Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Argentina) yang akan bersaing.

Akankah Karim Benzema, Kylian Mbappé atau Lionel Messi dinobatkan sebagai Pemain Pria Terbaik FIFA 2022? Menarik untuk dinantikan, mengingat ajang ini digelar hanya beberapa bulan sejak Karim Benzema meraih Ballon d'Or 2022.

Kemudian yang kedua ada kategori Pemain Wanita Terbaik FIFA 2022. Ada tiga nama tersohor yakni Beth Mead (Arsenal/Inggris), Alex Morgan (Orlando Pride/San Diego Wave/USWNT), dan Alexia Putellas (Barcelona/Spanyol) yang masuk nominasi.

Berikutnya untuk kategori Pelatih Pria Terbaik FIFA 2022 yang masuk nominasi adalah Carlo Ancelotti (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City), dan Lionel Scaloni (Argentina). Lalu untuk kategori Pelatih Wanita Terbaik FIFA 2022 yang masuk nominasi adalah Sonia Bombastor (Lyon), Pia Sundage (Brasil), dan Sarina Wiegman (Inggris). (Lionel Scaloni, calon pelatih terbaik FIFA 2022) Selanjutnya untuk kategori Kiper Pria Terbaik FIFA 2022 yang masuk nominasi adalah Yassine Bounou (Sevilla/Maroko), Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgia), dan Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentina). Adapun untuk kategori Kiper Wanita Terbaik FIFA 2022 yakni ada Ann-Katrin Berger (Chelsea/Jerman), Mary Earps (Manchester United/Inggris), dan Christiane Endler (Lyon/Cile). Sementara itu untuk kategori FIFA Puskas Award 2022 alias gol terbaik adalah Marcin Oleksy (Polandia), Dimitri Payet dan Richarlison. Terakhir untuk kategori Penghargaan Suporter Terbaik FIFA 2022 yakni ada Abdullah Al Salmi dari Arab Saudi, serta fans Timnas Jepang dan Timnas Argentina. Berikut Jadwal Lengkap FIFA The Best Award 2022, Selasa 28 Februari 2023 mulai pukul 01.00 WIB-selesai: Kategori Pemain Pria Terbaik FIFA: Karim Benzema (Real Madrid/Prancis) Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Prancis) Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Argentina) Kategori Pemain Wanita Terbaik FIFA 2022: Beth Mead (Arsenal/Inggris) Alex Morgan (Orlando Pride/San Diego Wave/USWNT) Alexia Putellas (Barcelona/Spanyol) Kategori Pelatih Pria Terbaik FIFA 2022: Carlo Ancelotti (Real Madrid) Pep Guardiola (Manchester City) Lionel Scaloni (Argentina) Kategori Pelatih Wanita Terbaik FIFA 2022: Sonia Bombastor (Lyon) Pia Sundage (Brasil) Sarina Wiegman (Inggris) Kategori Kiper Pria Terbaik FIFA 2022: Yassine Bounou (Sevilla/Maroko) Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgia) Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentina) Kategori Kiper Wanita Terbaik FIFA 2022: Ann-Katrin Berger (Chelsea/Jerman) Mary Earps (Manchester United/Inggris) Christiane Endler (Lyon/Cile) Kategori FIFA Puskás Award 2022: Marcin Oleksy (Polandia) Dimitri Payet (Prancis): Richarlison (Brasil): Kategori Penghargaan Suporter Terbaik FIFA 2022: Abdullah Al Salmi (Arab Saudi) Fans Tim Nasional Argentina Fans Tim Nasional Jepang