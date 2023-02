KONFEDERASI Sepak Bola Asia (AFC) akan kembali menggelar turnamen bergengsi pesepakbola muda Asia, AFC U-20 Asian Cup yang akan digelar pada 1-18 Maret 2022 dan berlokasi di Uzbekistan.

AFC U-20 Asian Cup tahun ini diikuti oleh 16 negara yang sudah lolos di babak kualifikasi, yakni Indonesia, Uzbekistan, Irak dan Suriah yang tergabung ke dalam Grup A. Kemudian, ada pula Qatar, Australia, Vietnam dan Iran di Grup B. Lalu, di Grup C dihuni oleh Korea Selatan, Tajikistan, Yordania dan Oman. Terakhir, Grup D terdiri dari Arab Saudi, Jepang, China dan Kirgizstan.

Dua tim di puncak klasemen fase grup nantinya akan lolos ke babak perempatfinal. Sedangkan, empat tim yang lolos ke semifinal akan lolos ke putaran final Piala Dunia U-20 2023 mendatang, Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U-20 karena berstatus sebagai tuan rumah.

Tim-tim yang berpartisipasi akan diurutkan berdasarkan jumlah poin yang telah diraih sepanjang pertandingan, yakni tiga poin jika menang, satu poin jika imbang dan nol poin jika kalah. Lalu, apabila ada lebih dari satu tim dengan poin yang sama maka akan ditentukan dengan poin head to head yang diraih selama pertandingan. Kemudian, selisih gol head to head, gol yang dicetak head to head antara tim dengan poin yang sama.

Jika setelah penentuan tersebut masih tetap ada lebih dari dua tim yang poinnya sama maka akan ditentukan lagi dari selisih gol di semua laga, gol yang dicetak di semua laga, adu penalti jika hanya dua tim yang imbang berhadapan di laga terakhir, poin kedisiplinan, serta pengundian.

