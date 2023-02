INILAH lima fakta unik Antonio Conte yang belum banyak diketahui publik. Berbicara tentang pelatih sepakbola terbaik dunia, rasanya kurang tepat jika tidak memasukkan nama Antonio Conte dalam daftar.

Conte merupakan mantan pemain berposisi gelandang yang lahir di Lecce, Italia pada 31 Juli 1969. Berkiprah di sepakbola bersama klub Italia sebesar Juventus, Conte memutuskan pensiun pada 2004 dan melanjutkan kariernya sebagai seorang pelatih.

Sebagai seorang pelatih, nama Antonio Conte telah lalu-lalang di klub-klub elite Eropa. Conte telah menukangi beberapa klub besar seperti Juventus, Chelsea, Inter Milan, dan Tottenham. Tidak sebatas menjadi juru taktik biasa, Conte juga menghadiahkan klub-klub yang dibelanya berbagai trofi.

Namun di balik kesuksesannya sebagai pelatih kawakan di sepakbola Eropa, ternyata Conte menyimpan fakta unik yang mungkin belum banyak diketahui publik. Berikut ulasannya.

5. Alasan Conte mendapat julukan The Godfather





Antonio Conte mendapat julukan yang melekat padanya saat melatih Timnas Italia pada kurun waktu 2014-2016 yaitu The Godfather. Julukan ini ternyata merujuk pada sebuah film mafia tahun 1972 berjudul The Godfather. Pada film itu, tokoh Vito Corleone mendapatkan julukan The Godfather karena dapat menyatukan para mafia yang kejam di bawahnya.

Sifat yang sama ditunjukkan Conte saat menukangi Timnas Italia. Conte berhasil menyatukan sifat para pemain Italia yang membuat dirinya sangat dihormati. Oleh sebab itu, sosok Conte disandingkan dengan Corleone di film dan diberi julukan The Godfather.

4. Kariernya terancam karena cedera serius

Saat menjadi pemain sepakbola, Antonio Conte pernah mengalami patah tulang tibia dan fibula di kaki kanannya saat membela U.S Lecce pada 1987. Akibat hal itu, Conte tidak dapat bermain sepakbola hingga satu tahun lamanya dan harus kehilangan kesempatan menjuarai piala interkontinental pada saat itu. Namun Conte mampu bangkit dan kembali bermain bola meskipun dirinya terancam lumpuh selamanya. Beruntung, hal buruk tidak terjadi padanya dan dirinya berhasil bergabung dengan Juventus dan menjadi sukses hingga sekarang. 3. Pernah dipecat saat baru melatih dua bulan

Siapa sangka, pelatih sekaliber Antonio Conte pernah merasakan karier seumur jagung di sebuah klub. Antonio Conte pernah merasakan pemecatan saat dirinya baru dua bulan menjadi juru racik tim kasta kedua Liga Italia, Arezzo. Conte diberhentikan manajemen Arezzo karena hasil yang mengecewakan. Namun beberapa bulan kemudian Arezzo kembali merekrut Conte meski pada akhirnya Arezzo tidak dapat diselamatkan dan harus terdegradasi ke kasta ketiga. 2. Menjadi pahlawan Juventus

Juventus harus mengalami masa-masa sulit saat kembali ke kasta tertinggi Liga Italia pasca-terdegradasi akibat kasus Calciopoli. Namun masa sulit Juventus dapat teratasi setelah The Godfather hadir menjadi juru taktik mereka. Bersama Conte, klub berjuluk Si Nyonya Tua itu kembali berhasil menjadi juara Liga Italia. Tidak Berhenti sampai di situ, pada musim pertama Conte menjadi pelatih Juventus, Conte mencetak sebuah rekor tak terkalahkan di Liga Italia dengan memenangkan 23 laga dari 38 pertandingan dan tanpa sekali pun kalah. 1. Pernah dilarang melatih selama 10 bulan karena skandal

Sang pahlawan Juventus ini pernah mendapat larangan melatih selama 10 bulan oleh Federasi Sepakbola Italia (FIGC). Conte dituduh tidak melaporkan dugaan pengaturan skor saat dirinya menjadi pelatih Siena pada 2010-2011. Selain Conte, klub Lecce dan Grosseta yang merupakan klub asal kota kelahirannya juga harus terdegradasi ke liga terbawah Italia karena terlibat pada skandal ini.