SEBANYAK 7 pemain yang rela pindah negara demi memperkuat Timnas Indonesia akan dibahas dalam artikel ini. Salah satunya merupakan bomber Timnas Uruguay U-20.

Rasanya tak asing lagi jika skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia– sering diperkuat pemain naturalisasi dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran pemain naturalisasi itu banyak memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan performa Timnas Indonesia.

Alhasil, program naturalisasi masih terus diterapkan Timnas Indonesia hingga era kepelatihan Shin Tae-yong saat ini. Di antara sejumlah pemain naturalisasi itu, ada yang memiliki darah Indonesia namun besar di luar negeri, juga pemain asing yang sudah lama tinggal di Tanah Air.

Bahkan, pemain tersebut rela berganti paspor demi bisa memperkuat Timnas Indonesia. Lantas, siapa sajakah 7 pemain yang rela pindah negara demi perkuat Timnas Indonesia?

Berikut 7 pemain yang rela pindah negara demi pekuat Timnas Indonesia:

7. Sandy Walsh





7 pemain yang rela pindah negara demi pekuat Timnas Indonesia Dimulai dari Sandy Walsh. Ia tercatat pernah membela Timnas Belanda dalam berbagai kelompok usia.

Dia bermain untuk Timnas Belanda U-15 hingga U-20. Namun, tak pernah berkesempatan tampil bersama tim senior Belanda.

Paling banyak ia membela Timnas Belanda U-17 sebanyak 10 kali. Kini, Sandy Walsh rela pindah negara demi membela Timnas Indonesia. Namun, ia masih menanti debutnya bersama Timnas Indonesia usai menerima status Warga Negara Indonesia (WNI) pada November 2022.

6. Jordi Amat





Kemudian ada Jordi Amat. Ia telah membela Timnas Indonesia dalam empat kali kesempatan di Piala AFF 2022. Sebelumnya, dia merupakan bagian dari Timnas Spanyol di berbagai kelompok usia.

Bek tengah 30 tahun itu pernah membela Timnas Spanyol mulai dari U-17 hingga U-21. Jordi Amat diketahui sempat bermain bersama Timnas Spanyol U-21, sebanyak 16 kali. Namun dia tak pernah bermain untuk tim senior Spanyol.

5. Jhonny van Beukering

Jhonny van Beukering tercatat pernah dua kali membela Timnas Indonesia. Penyerang yang kini telah pensiun tersebut sebelumnya pernah bermain untuk Timnas Belanda U-15 dalam sekali kesempatan. 4. Ezra Walian

Lalu ada Ezra Walian, yang telah mengemas sembilan caps untuk Timnas Indonesia dengan mencetak tiga gol. Dia juga pernah bermain lima kali untuk Timnas Indonesia U-23 dengan mencetak satu gol. Penyerang Persib Bandung itu sebelumnya pernah membela Timnas Belanda dalam tiga level, yaitu U-15, U-16, dan U-17. Secara total, dia tampil 12 kali bersama ketiga tim kelompok usia Timnas Belanda tersebut dengan mengukir 11 gol. 3. Stefano Lilipaly

Beranjak ke posisi ketiga, ada Stefano Lilipaly, salah pemain pemain naturalisasi yang rela pindah negara. Ia pernah membela Timnas Indonesia dalam 27 kali kesempatan dengan mengemas tiga gol. Ia juga membela Timnas Indonesia U-23 dengan mencetak empat gol dari lima laga. Sebelumnya, Stefano Lilipaly pernah dipanggil Timnas Belanda di level U-16 dan U-17. Namun demikian, dia belum sempat tampil di tim tersebut. 2. Raphael Maitimo

Beranjak ke urutan kedua, ada Raphael, yang pernah membela Timnas Indonesia dalam 13 kali kesempatan. Dalam seluruh penampilannya tersebut, dia sukses mencetak tiga gol. Menariknya, Raphael Maitimo pernah berpaspor Belanda dan membela negara kelahirannya itu. Tercatat, Raphael Maitimo telah memainkan lima pertandingan bersama Timnas Belanda U-17. 1. Cristian Gonzales

Di posisi pertama ada Cristian Gonzales, salah satu mantan penyerang Timnas Indonesia yang menjalani debut pada 21 November 2010 silam. Ia rela berganti negara demi bisa membela skuad Garuda. Dilansir dari Transfermarkt, eks bomber Persib Bandung dan Arema FC itu telah melakoni 32 pertandingan dan mencetak 13 gol untuk Timnas Indonesia sepanjang kariernya. Saat ini ia pun tengah menikmati usia senjanya, meski masih tercatat sebagai pemain PSIM Yogyakarta. Menariknya, Cristian Gonzales sebelumnya pernah bermain untuk Timnas Uruguay U-20. Bahkan, pemain veteran 46 tahun itu sukses mencetak 15 gol dari 25 penampilan sejak 1994–1996 untuk Timnas Uruguay U-20 pada saat itu.