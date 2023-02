TAK diperkuat Shayne Pattynama, Viking FK kalah dari Brondby IF di Piala Atlantik. Tim asal Norwegia, Viking FK, kalah dengan skor 203 dalam pertandingan di Estadio Algarve, Jumat (10/2/2023).

Klub yang dibela pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, tersebut sebenarnya membuka skor lebih dulu dalam laga ini. Gol tersebut diciptakan pada menit ke-19.

Namun, Brondby IF semakin gencar membangun serangan setelah tertinggal. Tim asal Denmark itu pun sukses menyeimbangkan skor pada menit ke-36 melalui Sebastian Soraas Sebulonsen.

Gol itu berhasil menjadi pemantik kebangkitan Brondby. Berikutnya, dua gol tercipta melalui Ohi Omoijuanfo pada menit ke-43 dan Simon Hedlund dua menit kemudian.

Di babak kedua, dalam kondisi tertinggal, Viking FK berusaha untuk bangkit. Namun, keduanya masih belum bisa mencetak gol tambahan di laga tersebut.

Intensitas kedua tim yang semakin tinggi membuat laga semakin menarik. Tentu, kedua tim sama-sama berusaha mengklaim hasil maksimal. Viking FK sukses memperkecil ketertinggalan pada menit ke-90. Namun gol dari Sander Svendsen hanya memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3. Sampai pertandingan berakhir, skor tidak berubah. Viking FK harus mengakui keperkasaan Brondby IF dengan skor 2-3.