HASIL Al Wehda vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2022-2023 akan dibahas di sini. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion King Abdulaziz, Jumat (10/2/2023) dini hari WIB, Faris Najd -- julukan Al Nassr -- meraih kemenangan telak dengan skor 4-0.

Cristiano Ronaldo mencetak quattrick dalam laga ini. Setelah mengukir dwigol di babak pertama (21' dan 40'), dia mencetak dua gol lain di babak kedua pada menit ke-53 dan 61.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Al Wehda memulai laga dengan agresif, namun ancaman pertama datang dari Al Nassr. Cristiano Ronaldo mengoper bola kepada Abdulrahman Ghareeb dan tembakan sang penyerang sayap kanan masih sedikit melebar dari gawang.

Beberapa menit kemudian, Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang menembak dari pinggir kotak penalti. Namun, pemain Al Wehda dengan sigap menghalaunya sehingga tendangan sang megabintang terblokir.

Pada menit ke-18, penyerang Al Wehda, Gerson Rodrigues, memberikan ancaman nyata. Tembakan Gerson mengarah ke gawang, namun beruntung bagi Al Nassr, karena tiang gawang mementahkannya.

Namun, Al Nassr membuka keunggulan lebih dulu melalui Cristiano Ronaldo. Pada menit ke-21, sang megabintang mendapatkan bola di kotak penalti, setelah melakukan operan satu-dua dengan Ghareeb, dan tembakan kaki kirinya melahirkan gol pembuka untuk Al Nassr.

Cristiano Ronaldo mencetak gol keduanya pada menit ke-40. Ghareeb kembali memainkan peranan penting. Dia memberikan bola kepada Sami Al-Najei yang kemudian memberikan umpan terobosan kepada Ronaldo. Sang megabintang pun sukses menyelesaikan peluang setelah lolos dari jebakan offside.

Babak Kedua

Pada menit ke-51, wasit menunjuk titik putih setelah seorang pemain Al Wehda melakukan handball. Keputusan ini memakan waktu karena pemantauan melalui VAR dan protes pemain Al Wehda. Dua menit kemudian, Cristiano Ronaldo mencetak gol setelah sukses melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor sekaligus melengkapi hattrick-nya.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Follow Berita Okezone di Google News

Menit ke-61, Cristiano Ronaldo melanjutkan kegilaannya setelah mendapatkan umpan terobosan. Sang megabintang berusia 38 tahun itu pun mencetak gol keempatnya ketika tinggal berhadapan satu lawan satu dengan kiper Al Wehda. Tendangan pertamanya sempat ditepis, namun Ronaldo mampu memaksimalkan bola muntah. Hingga wasit meniupkan peluit panjang, tidak ada gol lagi yang tercipta. Kemenangan ini membantu Al Nassr kembali merebut puncak klasemen sementara Liga Arab Saudi 2022-2023 dari Al Shabab, dengan keunggulan selisih gol setelah sama-sama mengoleksi 37 poin. Susunan Pemain Al Wehda vs Al Nassr Al Wehda (4-2-3-1): Abdulquddus Atiah; Amiri Kurdi, Ali Abdulqader Makki, Oscar Duarte, Islam Hawsawi; Anselmo, Waleed Baksween; Faycal Fajr, Yahya Mahdi Naji, Hazza Al-Ghamdi; Gerson Rodrigues. Al Nassr (4-2-3-1): Nawaf Alaqidi; Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Madu, Ghislain Konan; Luiz Gustavo, Abdullah Al-Khaibari; Abdulrahman Ghareeb, Sami Al-Najei, Jaloliddin Masharipov; Cristiano Ronaldo.