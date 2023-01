ASAL-usul chant glory glory Man United menarik untuk diulas kisahnya. Chant Glory Glory dikenal sebagai chant untuk fans Manchester United. Di sosial media, ungkapan Glory Glory Man United juga selalu diutarakan oleh penggemar Setan Merah.

Jika melihat sejarahnya, chant Glory Glory sebenarnya bukan valid punya Manchester United. Sebab, klub lain seperti Leeds United dan Tottenham Hotspur menggunakan lagu serupa.

Kata-kata "Glory Glory" sebenarnya tak hanya identik dengan Setan Merah. Glory Glory berawal dari lagu bertajuk "Battle Hymn of the Republic" yang dibuat oleh penulis dan penyair asal Amerika Serikat, Julia Ward Howe, pada tahun 1861.

Lagu yang dikenal juga dengan judul "Mine Eyes Have Seen the Glory" itu adalah lagu bertajuk patriotisme yang terkenal di luar Amerika Serikat. Howe membuat lirik lagu itu pada 1861 dan diberitakan untuk pertama kalinya di majalah The Atlantic Monthly pada 1862.

"Battle Hymn of the Republic" adalah lagu tentang kebesaran Tuhan. Dalam penggalan liriknya ada bait berbunyi "Glory, Glory, Hallelujah".

Kemudian, lagu tersebut menjadi terkenal di dunia sepakbola. Kata "Hallelujah" langsung diubah dengan sebutan atau nama klub.

Klub asal Skotlandia, Hibernian, diklaim menjadi klub pertama yang memakai lagu "Glory Glory" ini. Hector Nicol dan band Kelvin Country Dance membuat lagu "Glory, Glory to the Hibees" akhir tahun 1950-an. Lagu "Glory Glory" ini juga terkenal di kalangan fans Tottenham Hotspur awal 1960-an. Itu tetap menjadi anthem mereka sampai saat ini. Adapun di Manchester United, lagu "Glory Glory Man United" dibuat menjelang pertandingan final Piala FA 1983 kontra Brighton & Hove Albion. Lagu itu dibuat oleh anggota grup band Hermits Herman, Frank Renshaw, dan dibuat di Strawberry Studios di Stockport. "Glory Glory Man United" pun menjadi chant wajib para penggemar Manchester United sejak awal 1980-an. Glory Glory Man United juga menjadi nama sah poster majalah klub yang dirilis pada 1994. Kemudian pada 2007, versi utuh lagu "Glory Glory Man United" dibuat ulang dan direkam bersama The World Red Army, diproduseri oleh Michael Graves and Will Robinson. "Glory Glory Man United" pun menjadi lagu wajib Manchester United sampai saat ini.