AREMA FC resmi berpisah dengan Adam Alis jelang laga kontra PSS Sleman. Sang pemain berusia 29 kini dikabarkan sedang menuju Borneo FC.

Pelatih Javier Roca pun telah mengonfirmasi bahwa Adam Alis tidak lagi menjadi bagian Arema FC pada putaran kedua Liga 1 2022-2023 ini. Pemain kelahiran Jakarta itu disebut sudah tidak bersama tim berjuluk Singo Edan itu per Rabu (25/1/2023) ini.

"Adam sudah tidak ada bersama kita lagi, dia sudah ada di tim lain, mulai hari ini," ucap Javier Roca, pada sesi konferensi pers Rabu siang (25/1/2023).

Bahkan kepindahan Adam Alis pun telah tercium melalui Instagram pribadi sang istri melalui sebuah insta story di @fajrijliana14. Dalam insta story-nya sang istri menyematkan tulisan "thank you and good bye ngalam".

Adam Alis menjadi pemain teranyar yang meninggalkan Arema FC di bursa transfer kali ini. Sebelumnya, Hasyim Kipuw, Irsyad Maulana, dan Hanis Sagara telah lebih dulu hengkang.

Sejauh ini dikatakan Roca, Arema FC memang telah mendatangkan enam pemain pengganti. Mulai dari pemain senior Ahmad Bustomi, Bayu Aji, Iman Budi, Galih Firmansyah, dua mantan pemain PSMS Medan Joko Susilo dan Kevin Armedya. Namun pemain-pemain itu disebut Roca belum bisa tampil karena masih menunggu penyelesaian administrasi.

"Kalau pemain yang kita rekrut dari PSMS kita belum tahu secara administrasi, tapi sepertinya mereka belum bisa tampil," ucap pelatih asal Cile ini.

Di sisi lain menjelang lawan PSS Sleman, Arema FC mengincar kemenangan usai tiga kekalahan beruntun yang dideritanya. Hal ini yang mencoba Roca motivasi pemainnya agar bisa meraih kemenangan kembali.

"Kita fokus sekarang untuk kita harus perbaiki dari tiga kekalahan yang berturut-tuht ini. Jadi fokus kita adalah mau main bagus, main jelek, kita harus ambil tiga poin. Soal rekor saya nggak terlalu pikirkan itu cuma statistik saja," tuturnya.

Sementara itu pemain belakang Arema FC Bagas Adi Nugroho memaparkan, kurang fokus menjadi penyebab Arema FC menelan tiga kekalahan terakhir di lanjutan Liga 1 musim 2022 - 2023. Hal ini yang ia dan rekan-rekannya ingin perbaiki di laga melawan PSS Sleman. "Kita kurang fokus untuk mengantisipasi untuk ke depannya kita sudah belajar dari sebelum-sebelumnya, semoga kita bisa lebih baik," tegas Bagas Adi. Sebagai informasi, Arema FC bakal bertandang ke Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, untuk menghadapi PSS Sleman. Laga ini merupakan jadwal pekan 20 Liga 1 yang digelar pada Kamis sore (26/1/2023) mulai pukul 16.00 WIB.