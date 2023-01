SEBANYAK 5 pelatih klub sepakbola yang memiliki julukan unik menarik untuk diulas dalam artikel ini. Biasanya, seorang pemain atau pelatih mendapat nama julukan dari kehebatan yang dimiliki olehnya.

Bukan hanya itu, julukan juga bisa saja disematkan kepada seorang pelatih oleh para fans dari sebuah klub. Mengenai julukan itu, ada lima pelatih papan atas yang kerap dikenal dengan julukan unik. Lantas, siapa saja pelatih yang dimaksud?

Berikut 5 pelatih sepakbola yang memiliki julukan unik:

5. Pep Guardiola (The Exceptional One)

Josep Guardiola atau yang akrab disapa Pep Guardiola diketahui memiliki kreativitas dalam melatih sebuah tim. Tak heran pelatih Manchester City ini dijuluki sebagai “sesorang yang luar biasa” atau dalam bahasa Inggirs The Exceptional One.

Hal itu juga tak terlepas dari kiprahnya ketika memegang sebuah tim. Bahkan, dalam satu wawancaranya, ia pernah mengklaim bahwa dirinya memang orang yang cerdik dalam melatih.

"Saya pikir pelatih hebat lainnya di dunia mungkin tidak meraih gelar dalam semusim. Itu merupakan kondisi normal di seluruh dunia. Terkecuali bagi karier saya. Saya memang sehebat itu,” ucapnya.

4. Antonio Conte (The Godfather)

Tak hanya Pep Guardiola, Antonio Conte juga punya julukan unik. Eks juru taktik Timnas Italia itu kerap dipanggil dengan sapaan The Godfather.

Julukan itu tak terlepas dari bagaimana juru taktik Tottenham Hotspur itu memberi arahan kepada tim yang dibesut olehnya. Hal itu pun pernah diakui oleh Leandro Bonucci ketika Antonio Conte itu menangani Timnas Italia.

Leandro Bonucci menyebutkan Antonio Conte mempunyai jasa yang besar dalam menggelorakan pemain Timnas Italia. Ia disebut dapat menciptakan suasana tim yang selaras dalam tim.

"Anda melaksanakan apa yang dia katakan dan Anda tak akan membantahnya. Maka dari itu, kami menjuluki dia The Godfather," ucap Leonardo Bonucci.

Follow Berita Okezone di Google News

3. Jurgen Klopp (The Mad-Nerd)

Beberapa orang berkata, pelatih Liverpool Jurgen Klopp merupakan orang sinting dalam sepakbola. Sebab, cara pria berpikir Jurgen Klopp selama di lapangan, bisa dibilang sangat gila.

Selain itu, secara penampilan, Jurgen Klopp juga menggunakan kacamata seakan-akan ia adalah seorang yang jenius. Campuran kebiasaan itu membuat pria 50 tahun itu dijuluki The Mad-Nerd.

2. Arsene Wenger (The Professor)

Beranjak ke posisi kedua, ada Arsene Wenger, salah satu pelatih legenda yang cukup lama menukangi Arsenal. Wenger pun dikegahui sebagai sosok sarjana elektro dan master ekonomi di sebuah Institusi pendidikan di Strasbourg, Prancis.

Selain itu, Wenger juga mahir dalam beberapa bahasa. Ia diketahui menguasai bahasa Jepang, Spanyol, Italia, Jerman, Inggris dan Prancis.

Wenger juga dihormati karena kendekatannya pada penampilan yang mengutamakan mentalitas menyerang. Sebab itu, ia mendapat julukan The Professor karena kecerdasan yang ia miliki.

1. Jose Mourinho (The Special One)

Selanjutnya ada Jose Mourinho pelatih klub sepakbola yang juga punya julukan unik. Pria asal Portugal ini mendeklarasikan diri sebagai orang yang spesial atau The Special One ketika masih melatih Porto.

Sebutan The Special One menempel pada Jose Mourinho usai membawa Porto juara Liga Champions 2003-2004. Usai membawa Porto juara ia pun mulai dikenal publik dan melanjutkan karier di sejumlah tim papan atas Eropa. Saat ini ia tengah memegang tim asal Italia yaitu AS Roma.