HASIL Crystal Palace vs Manchester United vs Liga Inggris 2022-2023 akan dibahas di sini. The Red Devils -- julukan Manchester United -- ditahan dengan skor 1-1 di Selhurst Park, Kamis (19/1/2023) dini hari WIB.

Bruno Fernandes sempat membuat tim tamu unggul lewat golnya pada menit ke-43. Namun, kemenangan yang sudah di depan mata sirna karena gol Michael Olise pada menit ke-90+1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man United memegang penguasaan bola dengan nyaman sejak pertandingan dimulai. Mereka pun nyaris unggul saat laga baru berjalan tujuh menit, tetapi umpan silang mendatar yang dilepaskan Luke Shaw ke kotak penalti gagal disambar oleh Antony, yang sudah berdiri bebas.

Lima belas menit laga berjalan, Setan Merah –julukan Man United- kembali menorehkan peluang emas. Sayangnya, tendangan voli yang dilepaskan Shaw yang menghantam crossing Aaron Wan Bissaka masih menyamping ke sisi kanan gawang.

Pada menit 23, Antony kembali menebar ancaman di lini pertahanan Crystal Palace. Akan tetapi, bola lambung yang dilepaskannya dan sudah menggantung kiper Vicente Guaita juga hanya mengenai sisi luar jaring gawang sebelah kiri.

Tujuh menit kemudian, Wout Weghorts nyaris menorehkan gol debutnya untuk Pasukan Erik Ten Hag. Namun sayang, tandukannya yang melibas umpan cantik Shaw hanya melambung tipis di atas mistar gawang.

Keasyikan menyerang, Armada Manchester Merah hampir kecolongan pada menit 39. Untungnya, David De Gea bisa menyelamatkan tendangan keras Odsonne Edouard dari luar kotak penalti yang kemudian membentur mistar gawang setelah terkena tangannya.

Terus menyerang, akhirnya serangan Man united membuahkan hasil pada menit 43. Bruno Fernandes mengeksekusi umpan tarik ciamik dari Christian Eriksen dengan tendangan kerasnya yang mengarah ke pojok kanan gawang yang tak mampu digapai Guaita. Alhasil, tim tamu menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Babak Kedua

Pada awal babak kedua, The Eagles lebih banyak menguasai bola ketimbang Setan Merah. Mereka mampu menekan tim tamu tetapi tak bisa menghasilkan peluang berbahaya.

Pada menit 64, Marcus Rashford mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauhnya. Akan tetapi, bola yang dilesatkannya dari luar kotak penalti masih jauh dari sasaran.

Tujuh menit kemudian, Man United kembali mengancam pertahanan tim besutan Patrick Vieira itu. Namun, sepakan mendatar Fernandes yang menyambut umpan silang Eriksen bisa ditepis oleh Guaita.

Pada menit 76, Pasukan Manchester Merah nyaris kebobolan tetapi tandukan Marc Guehi yang menyambar sepak pojok Michael Olise bisa ditepis De Gea. Lalu, empat menit berselang, tendangan bebas Eberechi Eze juga mengarah tepat ke pelukan kiper asal Spanyol itu. Memasuki 10 menit terakhir waktu normal, The Eagles terus membombardir pertahanan Man United. Hasilnya, mereka akhirnya bisa menyamakan kedudukan pada menit 90+1 lewat tendangan bebas cantik Michael Olise. Pada menit-menit akhir, Setan Merah hampir mendapatkan gol kemenangan lewat Casemiro yang sudah bebas di mulut gawang ketika menerima umpan Fernandes dari sepak pojok tetapi bola hanya meleset melewati pahanya. Alhasil, pertandingan berakhir imbang 1-1. Berikut adalah susunan pemain Crystal Palace vs Manchester United: CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Vicente Guaita; Nathaniel Clyne, Chris Richards, Marc Guehi, Tyrick Mitchell; Cheick Doucoure, Will Hughes; Michael Olise, Jean-Philippe Mateta, Wilfried Zaha; Odsonne Edouard. Cadangan: Sam Johnstone, Joel Ward, Luka Milivojevic, James Tomkins, Jordan Ayew, Eberechi Eze, Jeffrey Schlupp, Jairo Riedewald, David Ozoh. MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): David de Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw; Casemiro, Christian Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Wout Weghorst. Cadangan: Tom Heaton, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Fred, Facundo Pellistri, Anthony Elanga, Scott McTominay, Alejandro Garnacho.