PELATIH AS Roma, Jose Mourinho terus dirumorkan bakal menjadi pelatih baru untuk Timnas Portugal. Melihat isu tersebut, Direktur Olahraga Giallorossi -julukan AS Roma, Tiago Pinto berharap juru taktik berjuluk The Special One itu tetap bertahan di Roma.

Sebagaimana diketahui, Mourinho disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Fernando Santos di kursi kepelatihan Timnas Portugal. Eks pelatih Chelsea itu sendiri diketahui masih terikat kontrak dengan AS Roma hingga Juni 2024 mendatang.

Namun, Mourinho selalu dikaitkan dengan pekerjaan baru di Timnas Portugal. Kabarnya, Federasi sepak bola Selecao das Quinas -julukan Portugal- menekan The Special One agar mau menerima pinangan.

Baru-baru ini, Tiago Pinto buka suara terkait isu Mourinho yang digadang-gadang akan menjadi pelatih kepala Portugal yang baru. Ia mengaku sering sekali menerima kabar tersebut dan sudah biasa.

"Selalu ada hubungan dengan Mourinho sebagai pelatih baru Portugal, ini bukan pertama kalinya," ungkap Pinto kepada Gazzetta dello Sport, dikutip dari Twitter pakar bursa transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano, Selasa (3/1/2023).

“Ketika kami mendapatkan pelatih seperti Mourinho, Anda harus terbiasa dengan rumor,” ujar direktur Roma tersebut dikutip dari Football Italia.

Namun begitu, Pinto tak mau melepaskan Mourinho kepada Timnas Portugal. Dia berharap The Special One tetap melanjutkan karirnya bersama Giallorossi untuk ke depannya. "Kami mengharapkan Jose untuk melanjutkan di sini sebagai manajer Roma, pastinya," harap Pinto. “Kami tidak memiliki gangguan di Algarve, kami hanya fokus pada pekerjaan. Saya orang Portugal dan setiap kali kami berganti pelatih, Mourinho disebutkan, tapi kami mengandalkan dia untuk masa depan (Roma)," tutupnya.