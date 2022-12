PELATIH Persikabo 1973, Djadjang Nurjaman tengah membidik penyerang anyar untuk gantikan Dimas Drajad yang dibekap cedera. Juru taktik 63 tahun itu menyebut bakal memanfaatkan jeda putaran pertama, dengan aktif di bursa transfer pertengahan Liga 1 2022-2023.

Pelatih yang akrab disapa Djanur itu tengah menyoroti kinerja lini serangnya, usai ditinggal Dimas Drajad, yang dibekap cedera. Tanpa penyerang Timnas Indonesia itu, Persikabo 1973 terbukti kurang tajam.

(Djajang Nurjaman, pelatih Persikabo 1973)

"Menghadapi putaran kedua, jujur materi kami skuad kami paling boleh dikatakan dalam bursa market juga paling bawah. Tapi untuk mencari pemain kelas 1, saya rasa tidak ada lagi karena sudah di-keep sama klub lain," ungkap Djanur.

Selain lini depan, Djanur juga mempertimbangkan untuk merekrut pemain untuk mengisi posisi bek sayap kiri dan kanan. Stok pemain di sektor tersebut, kata Djanur, cukup terbatas.

"Depan (rekrut striker), karena tidak adanya Dimas kehilangan ketajaman dan itu sangat terasa sekali. Kami kehilangan juga di posisi bek kiri kanan, terlihat jelas di setiap pertandingan selalu berubah-ubah, karena pilihannya sangat terbatas," ujarnya.

Sementara untuk pemain asing, Djadjang Nurjaman memastikan akan mempertahankan komposisi yang saat ini dimiiliki Persikabo 1973. Adapun keempat legiun asing itu adalah Lucas Gama (Brasil), Bruno Dybal (Brasil), Tomoki Wada (Jepang), dan Gustavo Tocantins (Brasil).

Follow Berita Okezone di Google News

"Kelihatannya kalaupun ada penambahan 1 atau 2 pemain, saya rasa gak bisa ambil dari klub lain. Apalagi pemain asingnya sudah kami putuskan tidak ada perubahan seperti itu, kalaupun ada perubahan di pemain lokal, tapi nyarinya sulit, pemain level 1 ke Persikabo," kata Djanur.

Seperti diketahui putaran pertama Liga 1 2022-2023 rampung digelar. Klub-klub punya waktu sekitar tiga pekan untuk berbenah sebelum kompetisi dilanjutkan pada pertengahan bulan Januari 2023 mendatang.

Jika sesuai rencana, PT Liga Indonesia Baru (LIB) menjadwalkan putaran kedua Liga 1 digelar setelah Piala AFF, tepatnya mulai 14 Januari 2023. Sementara di tengah jeda kompetisi, PT LIB juga berencana menggelar sejumlah pertandingan tunda.

Salah satu laga tunda tersebut adalah pertandingan sarat gengsi Persib Bandung vs Persija Jakarta. Kemudian, PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, dan Barito Putera vs PSM Makassar.

Kemudian satu pertandingan yakni PSS Sleman vs Persija Jakarta juga berstatus ditunda. Sebab, pada babak kedua laga itu, lapangan Stadion Manahan tergenang air.