SURAKARTA – Persib Bandung baru saja menyudah putaran pertama Liga 1 2022-2023 usai mengimbangi Persikabo 1973 1-1 di pekan ke-17, Sabtu (24/12/2022) malam WIB. Meski begitu, masih banyak laga tunda yang belum dimainkan Persib, seperti melawan Persija Jakarta.

Sayangnya, sampai saat ini belum ada kabar kapan laga tunda Persib vs Persija itu akan dimainkan. Untuk itulah pelatih Persib, Luis Milla berharap ada kejelasan terkait jadwal laga tunda dan putaran kedua dari Liga 1 2022-2023/

Seperti yang diketahui, pertandingan sarat gengsi Persib Bandung vs Persija Jakarta seharusnya digelar pada 2 Oktober 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), tetapi terpaksa ditunda menyusul tragedi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022.

Dari kabar yang beredar, PT Liga Indonesia Baru (LIB) menjadwalkan beberapa pertandingan tunda, termasuk laga Persib vs Persija akan digelar akhir bulan Desember 2022 atau awal Januari 2023 mendatang.

Menanggapi belum adanya keputusan kapan pertandingan tunda Persib vs Persija digelar, pelatih Luis Milla mengungkapkan, pada dasarnya semua pelatih membutuhkan kepastian, tak hanya satu atau dua pertandingan, tetapi seluruh sisa pertandingan Liga 1.

Kepastian kompetisi dibutuhkan karena tim harus mengatur program, termasuk jadwal libur pemain. Walaupun selama ini ada kabar Liga 1 bakal jeda selama sekitar 3 pekan dan dimulai kembali pada 14 Januari 2022, tetapi itu kata Luis Milla hanya kabar yang belum resmi.

"Saya mengharapkan ada kabar resmi kapan dimulainya lagi liga. Apakah tanggal 9, 10 atau 11 (Januari) saya tidak tahu dan hingga saat ini belum ada informasi resmi. Menurut saya saat ini seluruh tim pelatih butuh kepastian mengenai jadwal, karena ini berkaitan dengan berapa lama waktu libur bagi pemain," ungkap Luis Milla setelah pertandingan Persikabo 1973 vs Persib, Sabtu (24/12/2022).

Karena belum ada kepastian kapan putaran kedua Liga 1 bakal dilanjutkan, termasuk tanggal pertandingan tunda Persib vs Persija, Luis Milla pun belum bisa memastikan kapan dan berapa lama para pemain akan diliburkan.

"Untuk pekerjaan yang saya kerjakan ini, saya butuh kepastian dari federasi kapan liga putaran kedua akan dimulai atau kapan laga ini, (kapan) laga tunda lawan Persija akan dimainkan. Saya perlu itu untuk menentukan berapa lama waktu libur yang diberikan kepada pemain," sambung Luis Milla.

Selain pertandingan tunda Persib Bandung vs Persija Jakarta, ada dua laga tunda lain pada putaran pertama Liga 1 yakni PSIS Semarang vs Bhayangkara FC dan Barito Putera vs PSM Makassar.

Kemudian satu laga yakni PSS Sleman vs Persija yang seharunya digelar pada Jumat 23 Desember 2022, juga berstatus ditunda karena pada babak kedua lapangan Stadion Manahan tergenang air.