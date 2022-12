LEGENDA asal Brasil, Ronaldinho tidak menganggap Lionel Messi sebagai pemain GOAT menarik untuk dibahas. Kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022 disambut meriah oleh penggemar dan masyarakat Argentina sendiri.

Selain itu, peraihan trofi Piala Dunia 2022 dianggap sebagai akhir dari perdebatan mengenai siapa yang layak disebut sebagai The Greatest of All Time (GOAT) alias pemain terbaik sepanjang. Gelar tersebut sudah seharusnya disematkan kepada Lionel Messi.

Namun, legenda asal Brasil, Ronaldinho tidak menganggap Lionel Messi sebagai pemain GOAT. Mengapa demikian?

Legenda Asal Brasil, Ronaldinho Tidak Menganggap Lionel Messi Sebagai Pemain GOAT

Seperti yang diketahui jika Lionel Messi telah memberikan hasil yang impresif selama berkarier sebagai pesepakbola profesional. Pemain yang saat ini berusia 35 tahun itu telah memboyong banyak penghargaan klub dan individu.

Bersama Barcelona, Messi telah mempersembahkan 35 trofi termasuk 10 Liga Spanyol dan 4 Liga Champions. Di musim debutnya bersama Paris Saint-Germain di Prancis, ia telah mempersembahkan gelar Liga Prancis. Pada musim panas tahun lalu, Messi mempersembahkan trofi Copa America 2021 untuk Timnas Argentina.

Tak hanya itu saja, Lionel Messi berhasil meraih tujuh Ballon dOr, mengungguli Cristiano Ronaldo yang memiliki lima Ballon dOr.

Keberhasilan Lionel Messi bersama Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 tentu menjadi pelengkap gelar dan penutup karier manisnya. Karena itulah, publik menjulukinya sebagai GOAT alias pemain terbaik sepanjang.

Follow Berita Okezone di Google News

Namun, Ronaldinho yang sebelumnya pernah satu tim di Camp Nou bersama Messi rupanya tidak mengakui hal tersebut. “Saya senang Messi memenangkan Ballon dOr. Kami juga berteman selama kami di Barcelona. Tapi saya tidak suka membandingkan, dan saya merasa sulit untuk mengatakan dia yang terbaik sepanjang masa." ungkap Ronaldinho dilansir dari Sportbible, Kamis (22/12/2022). Ronaldinho mengakui bahwa Lionel Messi adalah pemain terbaik di generasinya. Namun sulit menyebutnya sebagai yang terbaik sepanjang masa. "Ada Maradona, Pele, Ronaldo... sulit untuk mengatakan bahwa Messi adalah yang terbaik sepanjang sejarah sepakbola," tambah Ronaldinho. "Saya hanya bisa mengatakan dia adalah yang terbaik di zamannya."