5 pesepakbola yang tampil menggila di semifinal Piala Dunia 2022 menarik dikulik. Sebab, berkat kiprah manisnya, mereka tak jarang sukses membawa timnya lolos ke final Piala Dunia 2022.

Ya, laga-laga di semfiinal baru saja rampung digelar di Piala Dunia 2022. Ada dua laga yang digelar, yakni Argentina vs Kroasia dan juga Prancis vs Maroko. Hasilnya, Argentina sukses membungkam Kroasia dengan skor 3-0, sementara Prancis melenggang ke final usai mengalahkan Maroko 2-0.

Sejumlah pemain pun sukses mencuri perhatian lebih di semifinal Piala Dunia 2022 karena bekerja luar biasa. Meskipun, ada beberapa yang gagal meloloskan timnya ke babak final. Siapa saja mereka? Berikut 5 pesepakbola yang tampil menggila di semifinal Piala Dunia 2022, sebagaimana dilansir dari Sportskeeda.

5. Azzedine Ounahi (Maroko)

Salah satu pesepakbola yang tampil menggila di semifinal Piala Dunia 2022 adalah Azzedine Ounahi. Gelandang Timnas Maroko ini sukses tampil menggila, meski akhirnya gagal membawa timnya lolos ke final Piala Dunia 2022.

Azzedine Ounahi bisa dibilang sebagai pemain terbaik Maroko kala melawan Prancis di semifinal. Dia menjaga permainan tetap berjalan dengan umpan-umpan pendek nan tajamnya, membawa bola ke depan dengan ciamik, serta juga membantu dengan solid di lini belakang.

Ounahi bahkan melakukan tembakan tepat sasaran pertama untuk Maroko pada menit ke-10. Sayangnya, bola tendangannya dari luar kotak penalti masih bisa dihalau kiper Prancis, Hugo Lloris.

Melawan juara bertahan, Ounahi mencatatkan 66 umpan (akurasi 88%), melakukan tiga dribel, memainkan 10 umpan ke sepertiga akhir, dan mengirimkan tiga bola panjang akurat. Secara defensif, dia membantu dengan tekel yang sukses. Kinerjanya yang luar biasa membuat sosoknya mencuri perhatian, meski Maroko akhirnya kalah.

4. Theo Hernandez (Prancis)

Beralih ke skuad Timnas Prancis, ada nama Theo Hernandez. Dia juga bekerja luar biasa di semifinal Piala Dunia 2022 hingga membawa timnya merebut tiket final.

Bek kiri Prancis ini bahkan mencatatkan namanya sebagai pencetak gol pertama Prancis ke gawang Maroko. Gol dicetaknya kala laga baru berjalan 5 menit. Bintang AC Milan itu memanfaatkan bola rebound Kylian Mbappe di sisi kiri kotak penalti.

Theo Hernandez menyabut bola dengan luar biasa karena berhasil membaca pantulan bola. Dia kemudian mengarahkan bola melewati kiper tangguh Maroko, Yassine Bounou, dengan tendangan kaki kiri yang ciamik. Hernandez pun jadi pemain lawan pertama yang sukses menjebol gawang Maroko di Piala Dunia 2022.

3. Antoine Griezmann (Prancis)

Masih dari skuad Prancis, ada nama Antoine Griezmann. Dia juga bekerja tak kalah ciamik hinga memainkan peran besar dalam kesuksesan Prancis kembali melangkah ke babak final Piala Dunia 2022.

Griezmann tampil luar biasa untuk timnya di semifinal Piala Dunia 2022. Dia adalah pemimpin Prancis dalam melakukan kinerja luar biasa kala melawan Maroko. Griezmann bahkan bertindak sebagai bek tambahan kapan pun Les Bleus -julukan Timnas Prancis- membutuhkannya.

Pemain Atletico Madrid itu mencatatkan empat operan kunci tertinggi dalam pertandingan melawan Maroko. Dia menyelesaikan 21 operan (akurasi 81%), memainkan enam bola ke sepertiga akhir, dan mengirimkan tiga umpan silang akurat.

Atas kinerjanya yang luar biasa, Griezmann terpilih sebagai Man of the Match laga Prancis vs Maroko. Dia tentunya siap melanjutkan kinerja apiknya itu ke babak final demi membawa Prancis mempertahankan gelar juara.

2. Julian Alvarez (Argentina)

Kemudian, pesepakbola yang tampil menggila di semifinal Piala Dunia 2022 juga datang dari skuad Timnas Argentina. Dia adalah Julian Alvarez.

Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, memberi kepercayaan lebih kepada Julian Alvarez usai Lautaro Martinez gagal bersinar di dua pertandingan awal Piala Dunia 2022. Keputusannya pun tampak tepat, pemain berusia 22 tahun itu telah membuktikan ketangguhannya.

Julian Alvarez sejauh ini bahkan sudah mencetak empat gol di Piala Dunia 2022! Alvarez menunjukkan performa terbaiknya dalam kemenangan 3-0 Argentina atas Kroasia. Pada menit ke-39, lima menit setelah timnya memenangkan penalti yang dikonversi Lionel Messi, Alvarez mencetak gol.

Alvarez kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-69. Itu adalah penampilan sempurna dari Alvarez. Dia mampu menimbulkan rasa kewaspadaan lebih di hati para bek Prancis menjelang final Piala Dunia 2022.

1. Lionel Messi (Argentina)

Terakhir, ada Lionel Messi. Tampil bugar di Piala Dunia 2022, Lionel Messi bekerja luar biasa melawan Kroasia di semifinal. Superstar Paris Saint-Germain (PSG) itu membuka keunggulan Argentina usai mengeksekusi penalti dengan percaya diri pada menit ke-34.

Gol tersebut membuat Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina di Piala Dunia (11 gol). Kapten Timnas Argentina itu melewati Gabriel Batistuta yang sebelumnya mencatatkan rekor itu.

Akan tetapi, gol tersebut bukanlah puncak penampilan Messi melawan Kroasia. Dia terus tampil memukau dengan membantu Alvarez mencetak gol-gol lainnya untuk Argentina. Aksi Messi benar-benar membuat orang-orang terkagum.

Messi sekarang sudah mencatatkan lima gol dan tiga assist di Piala Dunia 2022. Mengingat performanya yang ciamik saat ini, dia juga bisa menghasilkan sesuatu yang istimewa di final Piala Dunia 2022.