SLEMAN โ€“ Persija Jakartaย gagal merebut kemenangan atas Persebaya Surabaya di laga lanjutan Liga 1 2022-2023, pada Jumat (16/12/2022) sore WIB. Pertandingan Persija vs Persebaya di Stadion Maguwoharjo sejatinya berlangsung amat sengit, dan karena itulah hasil 1-1 menjadi skor akhir dari laga tersebut.

Persija pun menjadi tim yang pertama unggul lewat gol dari Alfriyanto Nico di menit 48. Ketika kemenangan nyaris di depan mata, Persija justru kebobolan di menit 90+4 oleh pemain Persebaya, Silvio Rodrigues Pereira Junior.

Alhasi, kedua tim harus puas meraih satu poin saja di laga tersebut lantaran sama kuat 1-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak babak pertama dimulai, Persebaya langsung menguasai bola dan melakukan tekanan di menit-menit awal. Tim besutan Aji Santoso itu tampil cukup agresif dengan pergerakan cepat dari Sho Yamamoto cs. Akan tetapi, mereka masih kesulitan untuk menembus pertahanan Macan Kemayoran.

Sementara itu di menit ke-6, giliran Persija yang memiliki peluang emas. Berawal dari aksi Ilham Rio Fahmi yang melakukan penetrasi ke dalam kotak penalty dengan melewati bek Persebaya, lalu dia melepaskan umpan matang ke depan gawang lawan. Sayangnya, Riko Simanjuntak yang menyambut bola killer pass tersebut tidak mampu mengkonversikannya menjadi gol.

Kedua tim silih berganti melancarkan serangan. Di menit ke-20, Persebaya melakukan tendangan spekulasi dari jarak jauh. Namun, bola masih tepat di pelukan Andritany. Pertandingan pun berjalan cukut sengit dengan tempo yang cukup tinggi.

Persija pun terus berusaha untuk membuka keran golnya melaluoi Ilham Rio dan Riko SImanjuntak yang kerap melakukan penetrasi dari sisi kanan Persija. Lalu Riko Simanjuntak di menit ke-28 melakukan aksi solo run melawati Leo Lelis.

Akan tetapi, kecepatan Riko terpaksa harus dihentikan oleh Leo Lelis sehingga terjatuh di are kotak penalty. Macan Kemayoran pun mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Hanno Behrens gagal mengekesekusi penalty dengan sempurna bola melambung tinggi di atas mistar. Skor pun masih 0-0.

Setelah itu, tempo permainan cenderung lebih menurun. Menit 35, Persebaya memiliki peluang berbahaya hasil dari kerja sama apik umpan satu dua. Namun, Higor Vidal tembakannya masih bisa ditepis oleh Andritany.

Menit ke-40, Persija kembali mendapat peluang berbahaya usai Nico melakukan penentrasi dan memberi umpan. Akan tetapi, sontekan Ginanjar kurang sempurna. Setelah itu, tak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit berakhirnya babak pertama.

Babak Kedua





Persija Jakarta langsung tancap gas begitu babak kedua dimulai. Berkat kerja kerasnya, Macan Kemayoran akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan melalui sepakan dari Alfriyanto Nico Saputro di menit ke-48 yang menghujam gawang Persebaya. Kedudukan berubah menjadi 1-0 untuk Persija.

Setelah kebobolan, Persebaya mulai panas untuk merespon gol tersebut dengan gencar nenverikan atekanan kepada Macan Kemayoran. Bajul Ijo memiliki peluang di menit ke-62 lewat Silvio Junior. Sayangnya, sepakan kerasnya itu masih busa ditepis dengan apik oleh Andritany.

Giliran Persija yang mengancam gawang Persebaya di menit 66. Nico Saputro melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti. Akan tetapi, Ernando Ari berhasil menepis bola dengan heroik dan mengamankan gawangnya dari kebobolan untuk kedua kalinya.

Lalu Persebaya kembali mengancam lewat Ahmad Nofiandani yang melepaskan tembakan kaki kirinya di menit ke-75 dalam kotak penalti. Sialnya, bola masih melambung tipis di atas mistar gawang Andritany

Di menit ke-82, Taufik Hidayat memilikii peluang emas untuk menambah keunggulan Persija setelah hanya tinggal one on one dengan Ernando Ari. Sialnya, bola masih bisa dihalau oleh eks kiper Timnas Indonesia itu.

Secara mengejutkan, Persebaya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-90+4โ€™ lewat Silvio Junior. Skor pun menjadi imbang 1-1. Setelah itu, tak ada gol tambahan tercipta. Kedudukan 1-1 untuk kedua tim bertahan hingga babak kedua berakhir.

Susunan Pemain

Persija Jakarta: Andritany Ardhiyasa (GK), Maman Abdurahman, Hanif Abdurrauf Sjahbandi, Ondrej Kudela, Firza Andika, Ilham Rio Fahmi, Hanno Behrens, Resky Fandi Witriawan, Alfriyanto Nico Saputro, Ginanjar Wahyu Ramadhani, Riko Simanjuntak.

Cadangan: Tony Sucipto, Dony Tri Pamungkas, Adre Arido Geovani, Muhammad Rezaldi Hehanusa, Al Hamra Hehanussa, Taufik Hidayat, Cahya Supriadi, Ryuji Utomo Prabowo.

Pelatih: Thomas Doll

Persebaya Surabaya: Ernando Ari Sutaryadi (GK), Koko Ari Araya, Leonardo Silva Lelis, Riswan H Lauhim, Muhammad Salman Alfarid, Risky Dwiyan Apriliyanto, Muhammad Alwi Slamat, Denny Agus Setiawan, Sho Yamamoto, Silvio Rodrigues Pereira Junior, Higor Felipe Vidal.

Cadangan: Michael Bonjozi Rumere, Arief Catur Pamungkas, Muhammad Hidayat, Arizky Wahyu Satria, Andhika Ramadhani, Brylian Negietha Dwiki Aldama, Ahmad Nufiandani, Altalariq Erfa Aqsal Ballah, Januar Eka Ramadhan, Andre Oktaviansyah.

Pelatih: Aji Santoso