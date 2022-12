LUKA Modric hibur Rodrygo Goes usai gagal penalti di laga Kroasia vs Brasil. Sang penyerang Real Madrid, Rodrygo Goes, merupakan penendang pertama Brasil yang gagal dalam sesi adu penalti.

Vatreni – julukan Timnas Kroasia – melenggang ke semifinal Piala Dunia 2022 setelah menang adu penalti 4-2 di Stadion Education City, Jumat 9 Desember 2022. Laga harus dilanjutkan kepada sesi tos-tosan setelah berakhir 1-1 usai bermain selama 120 menit.

Pada babak penalti sendiri, Dominik Livakovic langsung berhasil menggagalkan penendang pertama Brasil, Rodrygo Goes. Kejadian itu diyakini menjadi awal dari kemenangan Kroasia.

Para pemain Brasil kemudian tersungkur, merenung, hingga menutup matanya sambil sesenggukan. Hal itu karena mengetahui timnya tak lagi bertahan di ajang empat tahunan itu.

Ketika para pemain Vatreni telah melalui momen berbahagia mereka, sang kapten menghampiri para pemain Brasil. Mulai dari Neymar jr, Rodrygo, hingga Richarlison ditenangkan oleh Modric.

Salah satu pemain yang mendapat perhatian Modric tentunya adalah Rodrygo. Pasalnya, mereka membela klub yang sama, Real Madrid. Namun, Modric yakin Rodrygo bisa lebih kuat.

β€œSaya yakin dia akan mendapat lebih banyak pengalaman dan kekuatan untuk selanjutnya. Dia akan menjadi lebih kuat berkat ini semua,” kata Modric dikutip Astro.

Modric menyebut penting bagi mereka untuk memberikan semangat kepada Rodrygo. Apalagi dia mengetahui kejadian seperti ini bisa dialami siapa saja dan tak mudah mengeksekusi penalti. β€œHal seperti ini bisa terjadi kepada siapa saja. Kami harus memberikan selamat kepada Rodrygo karena memiliki kekuatan dan mentalitas untuk menendangnya. Semua bisa saja gagal. Saya memberikannya semangat dan akrab dengannya. Sungguh disayangkan, dia yang harus tersingkir,” ujarnya. Sementara itu, Modric akan mempersiapkan diri untuk laga semifinal Piala Dunia 2022. Kroasia akan menghadapi Argentina di babak empat besar nanti, yang akan digelar di Stadion Lusail, Rabu 14 Desember 2022.