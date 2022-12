DOHA – Semarak Piala Dunia 2022 belum usai. Para suporter masih larut dalam euforia pesta sepakbola empat tahunan, yang saat ini berlangsung di Qatar.

Dari momen yang terekam, ada kejadian menarik yang berlangsung di Qatar. Ya, bendera Palestina, berwarna hitam, putih, hijau dan merah sering berkibar gagah dalam perhelatan sepakbola paling elite ini.

Sekelompok suporter membentangkan bendera Palestina di belakang reporter televisi yang sedang melakukan tayangan langsung di pasar Souq Waqif, Doha, Qatar, beberapa waktu lalu. (Foto: REUTERS)

Selain bendera-bendera 32 kontestan, bendera Palestina dan nyanyian “bebaskan Palestina” sering berkumandang di jalan-jalan, Fan Festival, stadion, pasar, dan media sosial. Padahal, Palestina tak termasuk dalam 32 negara kontestan yang bertanding dalam turnamen ini.

Namun, bendera dan nama negara mereka justru berkibar di mana-mana. Sampai-sampai, media-media Amerika latin menyebut Palestina sebagai negara ke-33 di Piala Dunia 2022.

Ya, inilah pesta sepakbola yang sesungguhnya. Di sini jutaan orang datang bukan hanya merayakan sepakbola, namun juga keragaman dan solidaritas umat manusia.

Terlebih, ini kali pertama Piala Dunia digelar di negara Arab. Sehingga, ajang ini lebih mudah diakses oleh orang-orang Palestina secara geografis, logistik dan budaya. Selain itu, bermain di tanah Arab memberi ruang bagi mereka untuk berekspresi tanpa khawatir tekanan.

Alhasil, Palestina mampu menebar pesonanya pada Piala Dunia 2022, sekaligus menyatukan orang-orang Arab dalam euforia. Itu juga menegaskan komitmen mereka terhadap perjuangan Palestina.

Kalimat “bebaskan Palestina” pun merebak di Qatar. Hal tersebut bak menjadi ekspresi kebebasan, serta simbol perlawanan.

Wajar jika kemudian, bendera Palestina berkibar di banyak pertandingan Piala Dunia 2022. Bahkan, ada seorang suporter Tunisia yang mengibarkan bendera Palestina berlari ke lapangan sebelum dihentikan pihak keamanan jelang pertandingan Tunisia vs Prancis, 30 November lalu.

Aksi suporter itu langsung mengilhami suporter lainnya untuk meneriakkan, “Palestina, Palestina, Palestina.” Uniknya, bukan hanya bangsa Arab yang melakukan gerakan mendukung Palestina di Piala Dunia 2022.

Beberapa suporter Timnas Brasil pun ikut-ikutan menyanyikan yel, yel, “Bebaskan Palestina, Bebaskan Palestina,” saat menumpang Metro, sambil mengibarkan bendera Palestina yang dibagikan di jalan.

Menariknya lagi, media Israel yang meliput di Piala Dunia 2022 banyak mendapat penolakan dari para fans yang sempat coba diwawancarai.

Bahkan, viral dalam sebuah video di media sosial, sikap yang ditunjukkan suporter Inggris saat diwawancarai reporter Israel. Saat sang reporter bertanya, “is it coming home? (Apakah Piala Dunia pulang ke Inggris?), mereka menjawab, “Ya, it is coming come.” Tapi, setelah itu mereka kembali berteriak di mikropon, “Bebaskan Palestinaaaa!