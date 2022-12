GILLINGHAM – Bintang Timnas Indonesia, Elkan Baggott sukses membawa timnya, Gillingham FC, menang 2 atas Dagenham & Redbridge FC (Dag & Red) dalam laga replay putaran kedua Piala FA 2022-2023. Elkan Baggott tampil moncer dalam laga itu sehingga mencetak 1 gol.

Kemenangan 3-2 atas Dag & Red ini membuat Gillingham FC melangkah ke putaran ketiga Piala FA 2022-2023. Selanjutnya, Elkan Baggott dan kolega bakal berjumpa dengan klub kasta tertinggi Liga Inggris, Leicester City.

Ya, hasil manis diraih Gillingham FC kala melawan Dag & Red dalam laga replay putaran kedua Piala FA 2022-2023. Laga itu berlangsung di Mems Priestfield Stadium, Jumat (9/12/2022) dini hari WIB itu.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Gillingham tampil menyerang sejak menit-menit awal babak pertama. Mereka pun mendapat dua kesempatan untuk unggul tetapi dua peluang yang didapat Lewis Walker pada menit empat dan tujuh masih bisa ditepis oleh kiper lawan.

Namun, The Gills –julukan Gillingham- malah kebobolan lebih dulu saat laga berjalan 15 menit. Adalah Matt Robinson yang berhasil menembus pertahanan yang dijaga Elkan Baggott dan kolega dengan tendangan jarak jauhnya yang mengarah ke pojok kiri bawah gawang.

Akan tetapi, keunggulan Dag & Red hanya bertahan 11 menit saja. Sebab, pada menit 26, Baggott datang sebagai pahlawan bagi Gillingham untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tersebut dicetak olehnya dengan tandukan dari jarak dekat yang menyambar tendangan sudut Ben Reeves.

Setelah itu, tim tamu beberapa kali menebar ancaman di lini pertahanan Gillingham lewat pergerakan Josh Walker dan Mohammed Sagaf. Namun, Baggott bermain luar biasa dengan melakukan beberapa blok dan intersep yang membuat serangan lawan bisa dipatahkan.

Bek berusia 20 tahun itu pun terus mengawal barisan pertahanan Gillingham dengan kukuh hingga turun minum. Alhasil, babak pertama ditutup dengan skor imbang 1-1.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Gillingham hampir berbalik unggul lewat sepakan jarak jauh Lewis Walker. Namun sayang, tendangannya mengarah tepat ke kiper lawan sehingga bola bisa diselamatkan dengan baik.

Namun selepas itu Dag & Red lebih mendominasi permainan. Mereka terus menebar ancaman dengan mencoba melancarkan umpan-umpan terobosan yang berbahaya. Beruntung bagi Gillingham, mereka memiliki Baggott yang bermain sangat apik di lini belakang.

Pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu berkali-kali mematahkan serangan yang dibangun oleh tim tamu. Posturnya yang tinggi menjulang juga membuatnya selalu memenangkan duel-duel udara.

Pada akhirnya, Gillingham sukses mencuri gol pada menit 77 untuk berbalik unggul 2-1. Kali ini gantian tandem Baggott di lini belakang, Max Ehmer, yang menjebol gawang Dag & Red dengan sundulannya yang memanfaatkan sepak pojok Alexander MacDonald.

Pada menit 79, Dag & Red pun bermain dengan 10 pemain setelah Harry Phipps diganjar kartu merah oleh wasit karena berbuat kekerasan di lapangan. Namun, tim tamu malah mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit 84 lewat tendangan George Saunders.

Terus menyerang, akhirnya Gillingham berhasil menang dramatis lewat gol Hakeeb Adelakun pada menit 90+5. Alhasil, mereka sukses mengunci kemenangan 3-2 atas Dag & Red untuk melaju ke putaran ketiga Piala FA 2022/2023.

Berikut susunan pemain Gillingham vs Dag & Red:

GILLINGHAM (4-5-1): J. Turner; W. Wright, M. Ehmer, E. Baggott, D. Tutonda; S. Williams, D. Jefferies, J. Green, H. Adelakun, B. Reeves; L. Walker.

Cadangan: C. Alexander, A. MacDonald, M. Mandron, O. Lee, H. Mnoga, C. Harriott, R. Law, S. C. Kashket, T. Holtam.

DAG & RED (3-5-2): E. Justham, J. Hare, M. Onariase, H. Phipps; D. Rance, E. Johnson, M. Robinson, M. Weston, M. Sagaf; J. J. Walker, J. Morias.

Cadangan: O. Mussas, P. McCallum, G. Saunders, Y. Zouma, R. Scott, D. Longe-King, J. Dixson, F. Franz, J. Bird.