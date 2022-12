RAPOR merah Timnas Spanyol usai disingkirkan Maroko lewat adu penalti di 16 besar Piala Dunia 2022 akan dibahas di sini. La Furia Roja – julukan Timnas Spanyol – memperpanjang catatan minornya ketika bertarung lewat adu penalti di sepanjang sejarah Piala Dunia.

Si Singa Atlas – julukan Timnas Maroko – sukses membuat frustrasi Spanyol di Stadion Education City, Selasa (6/12/2022) malam WIB. Setelah 120 menit bertanding, kedua tim gagal mencetak sebuah gol pun.

Akhirnya, laga ditentukan lewat babak adu penalti. Tiga penendang Maroko yakni Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech, dan Achraf Hakimi mampu menuntaskan tugasnya dengan baik. Sementara, Timnas Spanyol yang mengirim Pablo Sarabia, Carlos Soler, dan Sergio Busquets tak mampu mencetak gol.

Alhasil, Maroko menang lewat babak tos-tosan dengan skor telak 3-0. Selepas pertandingan, menurut laporan Squawka dan Opta Joe, Rabu (7/12/2022), La Furia Roja menjadi tim pertama yang gagal empat kali dalam babak adu penalti.

Kekalahan melawan Maroko menambah catatan buruk sebelumnya, yang mana mereka juga gagal di Piala Dunia 1986 (vs Belgia), Piala Dunia 2002 (vs Korea Selatan), dan Piala Dunia 2018 (vs Rusia). Tidak hanya itu, Spanyol juga merupakan tim kedua yang gagal mencetak gol dalam babak adu penalti.

Sebelumnya, ada Timnas Swiss yang juga gagal menyarangkan gol ke gawang Ukraina pada babak adu penalti di 16 besar Piala Dunia 2006. Lebih buruknya lagi, menurut Sports Center, Rabu (7/12/2022), Timnas Spanyol kalah dalam babak adu penalti di tiga turnamen major secara beruntun. Ini tentu menjadi rapor merah dan bahan evaluasi untuk pelatih Luis Enrique. Terlebih, mereka datang ke Qatar sebagai salah satu kandidat peraih gelar juara Piala Dunia 2022.